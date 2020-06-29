Шумер призвал разведку объяснить сообщения о российских наградах для талибов

29.06.2020, 19:42, Новости дня

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер призвал разведку прокомментировать сообщения о том, что Россия предлагала связанным с Талибаном боевикам вознаграждение за убийство американских военных в Афганистане, и прояснить, было ли об этом известно президенту Дональду Трампу.

«Я призываю директоров Национальной разведки и ЦРУ немедленно провести брифинг для всех 100 сенаторов и дать разъяснения по поводу сообщений о том, что Россия предлагала вознаграждения за убийство американских военных в Афганистане, – заявил Шумер. – Нам нужно знать, сообщали ли президенту Трампу эту информацию, и если сообщали, то когда».

Сам Трамп заявил в воскресенье, что он никогда не получал информации об этом, и осудил статью в New York Times, где утверждалось обратное.

«Никто не информировал меня, [вице-президента Майка] Пенса, главу аппарата [Белого дома Марка Мидоуза] о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане, как сообщил “анонимный источник” [New York Times], которая является фейковыми новостями. Все отрицают это, и многочисленных атак на нас не было», – написал Трамп в «Твиттере».

По данным New York Times, несколько месяцев назад американская разведка пришла к выводу, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с Талибаном боевикам.

Ссылаясь на анонимных официальных лиц США, знакомых с ситуацией, газета утверждает, что секретное подразделение российской военной разведки ГРУ, связанное с попытками убийств в Европе, в прошлом году предлагало награду за успешные атаки.

Представитель Талибана заявил в субботу, что группировка «решительно отвергает» это утверждение.