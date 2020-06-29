Назван новый срок проведения переписи населения в России

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29.06.2020, 19:37, Разное

Руководитель Росстата Павел Малков сообщил, что всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года. Соответствующее постановление уже подписали в правительстве России.

Малков отметил, что апрель следующего года является “комфортным” временем для проведения переписи, поскольку федеральная служба успеет хорошо к ней подготовиться и провести информационную кампанию.

Напомним, что перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но была отложена из-за пандемии коронавируса COVID-19.



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