 

Володин посетил отремонтированный Центр неотложной помощи в Пензе

29.06.2020, 19:37, Разное

В Пензе спикер Госдумы вместе с губернатором региона Иваном Белозерцевым осмотрели Центр неотложной помощи, который недавно был отремонтирован. Также на этой территории появится реабилитационный центр – соответствующее решение было принято четыре года назад во время визита Вячеслава Володина.

По словам спикера, под крышей одного корпуса будут собраны учреждения, оказывающие медицинскую помощь. Сделано все, чтобы создать современные условия для персонала, подчеркнул законодатель. При реализации проекта будут учтены предложения экспертов в сфере здравоохранения.

В будущем центре разместятся службы и отделения скорой и неотложной медпомощи, центр реабилизации. Для пациентов будут созданы лучшие условия для скорейшего выздоровления и реабилитации после травм и операций.

“Если нам удастся это сделать в течение двух лет, тогда можно будет сказать, что есть все необходимое для того, чтобы полноценно и эффективно работала областная станция “Скорой медицинской помощи”. И дальше эти возможности должны быть реализованы для оказания помощи нашим гражданам”, – отметил Володин.

Иван Белозерцев выразил благодарность председателю нижней палаты за финансовое содействие в реконструкции областной станции медпомощи. При поддержке спикера были закуплены 30 карет скорой помощи – сейчас они работают в сельской местности.

Также в программе визита Вячеслава Володина – разъяснение и обсуждение поправок к Конституции. Основной день голосования пройдет 1 июля. Сам спикер уже отдал свой голос на одном из участков в Москве.

Володин призвал россиян принять участие в голосовании. Поправки направлены на то, чтобы укрепить страну, повысить благосостояние граждан, подчеркнул законодатель.



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