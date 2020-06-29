Мнение: Крутое пике Зеленского

29.06.2020, 19:30, Разное

Крутое пике Зеленского

Киевский международной институт социологии опубликовал результаты опроса на тему отношения жителей Украины к уголовному преследованию бывшего президента Украины Порошенко и оценки гражданами действий «новой влады» во главе с Зеленским. Результаты достаточно примечательные.

Согласно опросу, 51% граждан считают, что преследование Порошенко является результатом «борьбы за справедливость» и наказанием его за нарушение законов. Лишь 30% считают это «политическим преследованием».

Как нетрудно заметить, в украинском обществе существует ярко-выраженный запрос на посадку Порошенко, который пришел во власть под лозунгами борьбы с коррупцией и наказания преступников из окружения Януковича. Но прошло 6 лет, и более половины опрошенных считают, что Порошенко должен сидеть. Очень характерный пример «мудрости украинского народа», к которому любят апеллировать различные проходимцы от политики.

Но может быть, после Порошенко все наладилось, и новый президент ведет Украину в светлое завтра? Согласно тому же опросу, рейтинг одобрения действий Зеленского упал уже до 38% (при том, что после выборов его рейтинг достигал 73-75%), в то время как уже 45% не одобряют деятельность президента Зеленского. Такими темпами через 4-5 лет можно будет проводить опрос – «Считаете ли вы борьбой за справедливость уголовные дела против Зеленского»?

И если бы это было только с Зеленским. В том же опросе показано, что рейтинг одобрения действий правительства рухнул с 51% до 23%, а вот рейтинг неодобрения вырос с 27% до 59% (то есть, почти 2/3 опрошенных, считают, что правительство Украины ведет страну куда-то не туда – никогда такого не было и вот опять).



С Верховной Радой Украины схожая история. С 53% одобрения она съехала до 21%, в то же время как уровень неодобрения вырос с 30 до 62%. Это та самая Верховная Рада, где у «Слуги народа» после парламентских выборов было монобольшинство. Теперь вот выясняется, что почти 2/3 опрошенных не одобряют работу этого моно-большинства.

Далее идут не менее прекрасные вопросы и ответы.

Например, 40% опрошенных считают, что в кафе и ресторанах должно быть языковое равноправие для русского и украинского языков, в то время как желающих слышать только украинский набралось лишь 25%. Что, разумеется, не мешает Зеленскому и Ко проводить насильственную украинизацию, что, конечно же, отражается и на падающем рейтинге.

То же самое и с медицинской реформой. 40% против реформы, за идеи Супрун – 25%. Мешает ли это продолжению этой реформы? Ну конечно же, нет.

Как относится украинцы к закабалению страны МВФ? Отрицательно – за последние месяцы уровень неодобрения сотрудничества с МВФ вырос с 46 до 61%. В то же время уровень поддержки сотрудничества с МВФ упал с 32 до 24%. Мешает ли это сотрудничеству Зеленского и Ко с МВФ? Конечно же, нет.

С коронавирусом и вовсе все замечательно. 63% опрошенных считают, что Украина не справилась с эпидемией, несмотря на бравурные рассказы Зеленского о том, что достигнуты небывалые успехи в сдерживании эпидемии.

В итоге, каждый из этих вопросов топит рейтинг Зеленского, а ведь есть и другие – гуляющие на свободе убийцы, банды нацистов, терроризирующие общество, продолжающаяся война на Донбассе, разгул олигархического грабежа и т.д. и т.п.

За год Зеленский растерял половину своего рейтинга, фактически, не выполнив ничего из своих главных обещаний. Это же происходит со «Слугой Народа» и текущим правительством, которое возглавляет ставленник Ахметова.

Разумеется, если посмотреть на желания общества относительно посадки экс-президента вкупе с желанием окружения Трампа раскрутить дело Байдена-Порошенко, то Зеленский может решиться на посадку Порошенко, после чего заявить, что, вот видите, эти обещания я выполнил. Но даже в этом случае это лишь ненадолго отсрочит неизбежное падение с вершин общественной популярности в отстойник общественной ненависти, как это произошло с другим известным болтуном Ющенко.

Специально для АСД

https://asd.news/articles/ukraina/krutoe-pike-zelenskogo/ – цинк



Заглавная фотография остро напомнила.