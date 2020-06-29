 

Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев во время пробного ЕГЭ

29.06.2020, 19:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСущественных сбоев и недочетов во время проведения пробного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 29 июня зафиксировано не было, сообщил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Каких-то существенных сбоев, недочетов выявлено не было. В целом можно сказать, что у нас пробное мероприятие проводится в штатном режиме», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на комментарий Круглинского телеканалу РБК.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты России готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена. В этом году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.

В середине июня Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ. Первый экзамен состоится 3 июля.



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