 

В Москве простились со 100-летним участником Парада 1945 года

29.06.2020, 19:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с Героем Советского Союза, участником июньского Парада Победы 1945 года Алексеем Волошиным. Он умер в возрасте 100 лет, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Сегодня в Росгвардии простились с Героем Советского Союза, кавалером военной награды США – медали «Серебряная Звезда», ветераном Великой Отечественной войны полковником в отставке Алексеем Прохоровичем Волошиным. Прощание состоялось на Троекуровском кладбище», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

В церемонии принял участие глава Росгвардии Виктор Золотов, а также его заместители, генералы, офицеры и ветераны ведомства.

Волошин пришел в военкомат добровольцем в начале войны. Его отправили в Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе. Училище было эвакуировано в Николаев, а затем в Камышлов. Эшелон с Волошиным попал под бомбежку в районе Запорожья. Он получил легкое осколочное ранение.

5 февраля 1942 года в звании лейтенанта был направлен в 54-й гаубичный артиллерийский полк резерва Главного командования Юго-Западного фронта. Прошел всю войну, 24 июня 1945 года принял участие в Параде Победы в качестве знаменосца от Артиллерийской академии.

Получил «Золотую Звезду» Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и другими, в 1944 году также получил американскую «Серебряную звезду». Звание Героя Советского Союза получил за освобождение УССР.

Алексей Волошин умер 24 июня.



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