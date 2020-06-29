Мнение: Экономика конфликта

29.06.2020, 19:30, Разное

Экономика гражданского конфликта в США в целом понятна. Это наличие двух экономических систем на одной территории, борьба между которыми перешла в предельно ожесточенную фазу. В этой борьбе должен остаться кто-то один, так как они не совмещаются ни в чем. Деление проходит по примерно той же границе, что была между Севером и Югом в 19 веке. Север – это экономика крепкого Пятого уклада, экономика услуг и постиндустриализма. Возвращение производств в США, которое проводит Трамп, происходит в рамках реиндустриализации, причем на базе неоиндустриальных идей – фактически после ее проведения США получают экономику Шестого уклада – производящую экономику на принципах робототехники под управлением искусственного интеллекта.

Здесь и кроется конфликт. Экономика услуг США – это безудержное потребление, в которое включены теперь и низшие классы вплоть до деклассированных и откровенно маргинальных представителей BLM. Банки кредитуют этот спрос, экономика пухнет, при этом эмиссия доллара закрывает дыры, а учитывая, что доллар – это таки реальная и единственная мировая валюта, все возникающие риски размазываются по всему миру. Для производящей экономики Шестого уклада возникает прямо противоположная проблема – нужно думать, куда девать лишних людей, которым нет места на безлюдных производствах. Теоретически место человека в такой экономике известно – во-первых, это творческие профессии (не актеры-певцы-художники, хотя и они тоже, но в первую очередь производители интеллектуального продукта. Программы, дизайн, наука – то есть, то, что искусственный интеллект либо не потянет, либо затачивать его на это пока неоправдано дорого. Понятно, что таких людей не будет много, но специфика творческой работы в том, что для "выращивания" одного академика требуется тысяча докторов наук, пять тысяч кандидатов и тысяч двадцать научных сотрудников. Для того, чтобы возник гениальный творец, нужны тысячи крепких ремесленников – и это так в любой профессии. Вторая сфера, где будут востребованы люди в неоиндустриальной экономике – сервис, причем сервис индивидуальный в первую очередь. Эксклюзивные работы высокой квалификации. Кстати, сланцевая отрасль США это прекрасно демонстрирует – добывающие компании могут буквально выживать, но сервис, особенно сервис узкоспециализированный, живет весьма неплохо, спрос на его работу есть всегда. Негры-бездельники и мигранты-латиносы этой экономике не требуются.

Отсюда, кстати, тотальное неприятие Трампом мигрантов и меньшинств – безлюдный в плане производства Шестой уклад ставит под очень большой вопрос проблему лишних людей. И электоральная база демократов – все эти патентованные иждивенцы и бездельники, сидящие на бесчисленных, пусть и нищенских, пособиях – они в этой экономике точно лишние. Уже поэтому базовый электорат демократов – негры, меньшинства, латиносы, люмпены – находятся под влиянием сразу двух факторов, которые толкают их именно к демократам: во-первых, только демократы гарантируют им иждивенческую карточку с гарантированным куском хлеба, а во-вторых, в Шестом укладе Трампа им места нет вообще.

Конечно, демократы США – не социалисты и не левые. Вот ни разу. Левая идеология в вопросе соцобеспечения выглядит достаточно жестко – от каждого по способностям, каждому по труду. То есть, помощь только тем, кто готов трудиться. Профессиональные бездельники проходят по разряду тунеядцев, а с ними разговор принципиально иной. Демократы – не левые. Они с одной стороны откупаются от маргиналов, при этом привязывая к себе миллионы голосов. Все остальное их не беспокоит. Только голос на выборах. До тех пор, пока в Америке олигархическая демократия, где меньшинство правит, а большинство голосует, голос бездомного бомжа с помойки электорально равнозначен голосу высокооплачиваемого инженера. Но купить лояльность бомжа значительно проще и дешевле – и демократы идут по пути наименьших затрат.

На такой базе уже третье поколение профессиональных безработных давно деклассировано и люмпенизировано, поэтому базой для социальных преобразований люмпены быть не могут по определению. Фашистскими ударными отрядами – да. Инструментом олигархической борьбы – без сомнения. Что, собственно, демократы и будут создавать из BLM – банальные охранные отряды СА. Которых потом, когда надобность в них отпадет, конечно, сотрут в порошок. На Украине в 14 году именно так был использован "Правый сектор" – база его пополнения была ровно той же. Разве что украинское государство в силу своей убогости не смогло по-быстрому и по-тихому провести свою Nacht der langen Messer ("ночь длинных ножей"). Это усилие ему оказалось не под силу.

В гражданской войне победившая модель экономики всегда зачищает конкурирующую до полной невозможности ее существования и восстановления. В США после Гражданской войны 19 века плантаторская экономика была истреблена под корень запретом рабства. Не то чтобы северяне взасос любили негров (лидеры Севера сами владели рабами и нисколько по этому поводу не комплексовали), но запрет рабства подрывал экономическую основу экономики Юга. Что и было целью войны.

Тем не менее. Экономическая подоплека конфликта и цель гражданской войны в США уже в наличии. Победитель зачистит побежденного до состояния, когда системно восстановить проигравшую в войне модель экономики будет невозможно в принципе. Трамп, конечно, подорвет в случае победы экономическую базу экономики услуг – потребительский спрос. В Америке это делается крайне просто – через дорогой кредит. Никак иначе нищая негритянская семья на пособии не может стать владельцем дома, автомобиля и прочих атрибутов нормальной американской жизни – свои реальные доходы (да и те состоят во многом из социальных подачек и пособий) она просто прожирает. Дорогой кредит ужесточает требования к заемщику, и огромный массив неплатежеспособных клиентов отсекается от получения кредита. Что убивает экономику услуг и зажимает в жесткие рукавицы банки – экономическую основу противников Трампа. Демократы в случае победы просто закроют реиндустриализацию, и политика выноса производств за пределы США возобновится. Так что именно будут делать победители в войне – в целом тоже известно. Дело за малым – начать и выиграть.

Человек – это суперхищник. В его природе – тотальная зачистка от любого конкурирующего с ним вида. Кроманьонцы теоретически могли ужиться с неандертальцами, и мы имели бы сегодня две разумные цивилизации на планете. Но этого не произошло, и остался только один вид. Во внутривидовой борьбе ситуация еще жестче, и поэтому любые предположения, что две столкнувшиеся сегодня в США силы как-то договорятся, нереалистичны. Противоречие носит буквально экзистенциальный характер, а потому рано или поздно, но проблему будут решать так, как в итоге решили ее кроманьонцы. А потом победители, конечно, будут лить слезы над новым шедевром вроде "Унесенных ветром".