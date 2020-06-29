 

В гостях у Дакоты и Эль Фаннинг: экскурсия по белоснежному дому актрис в Лос-Анджелесе

29.06.2020, 19:24, Разное

HELLO.RU продолжает проводить экскурсии по особнякам мировых знаменитостей, и сегодня на очереди – недвижимость Дакоты и Эль Фаннинг в пригороде Valley Village, Лос-Анджелес. Если верить сообщениям издания Variety, еще в конце мая сестры выставили особняк на продажу за 2,7 миллионов долларов. Сами они выложили за него 2,3 миллиона три года назад.

Особенностью дома Дакоты и Эль является его белоснежный цвет, который превалирует во всем – экстерьере и интерьере. В некоторых комнатах он разбавляется нежно-голубыми обоями, пастельно-голубой или кремовой обивкой мебели. Самыми яркими “пятнами” на этой ослепительно-белой картине являются гардеробная комната – за счет разноцветной одежды в ней и стеклянных дверей, а также окна, из которых открывается вид на зеленеющий сад.

В остальном особняк не удивит искушенного жителя Лос-Анджелеса и его окрестностей. На 422 квадратных метрах имеются 6 спален, 7 ванных комнат, гостиная, объединенная с кухней и столовой, и еще одна гостиная с камином. А на территории расположены бассейн, спа-зона и зона для барбекю. 



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