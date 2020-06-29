Мнение: В чем провинился Яндекс

29.06.2020, 19:20, Разное

Для болельщиков и фанатов эпохального процесса «Сапожник против Яндекса» – последние новости: сегодня отправил в Яндекс, на улицу Льва Толстого, свою Претензию ускоренной почтой, с описью вложения, все по феншую. Просто посовещался тут с юристами и решил начать не спеша, с досудебной Претензии. Пройдем для порядка по всем ступенькам: начали с вопросов к их Техподдержке, теперь засылаем Претензию – если они продолжат валять дурака, тогда уже потащим в суд.

А вообще для всех, кто хочет следить за процессом века – ввожу с сегодняшнего дня тэг «Яндекс», так что – милости просим!

Заодно расскажу для тех, кто еще не врубился в происходящее, в чем суть моих требований к Яндекс.Дзен, и почему я считаю, что их шансы (при условии непредвзятого суда) абсолютно безнадежны.

Было бы скучно, да и неэффективно, просто судиться с монстром только за то, что он, дескать, «не дает мне зарабатывать деньги в дзене», выставляя себя этаким рвачом да к тому ж нищебродом (учитывая те жалкие копейки, которые Яндекс засылает своим «партнерам»-авторам). Мне тут уже указывали, что у Яндекс.Дзена, мол, «наверняка есть Пользовательское Соглашение», в котором, как водится, должно быть прописано, что «нам можно всё, а вам – ничего», все его подписали (поскольку без этого просто не могли бы начать работать); и поэтому – какой смысл судиться?

Однако – не все так просто. Моя позиция – что требование Яндекса вида «у вас есть кликбейт, где – мы не скажем, найдите его сами методом тыка, а мы пока отключим вам все, что только можно» – является на деле требованием УНИЗИТЕЛЬНЫМ. Принуждение автора к бессмысленному труду – это чистое издевательство. Требование, чтобы автор САМ, в надежде, что над ним смилостивится Электронный СверхРазум, уничтожал свои собственные тексты на своем канале – это тоже издевательство, причем изощренное. Свои тексты для автора – почти как дети; и вот представьте, у матери 100 детей, и ей говорят: один из ваших детей заражен, какой – мы не знаем, ищите сами; когда найдете – убейте этого ребенка, потом спросите нас – ушла зараза или нет. Мать, предположим, вся в слезах, перебирает своих, находит кого-то, убивает, закапывает, потом обращается к СверхРазуму… и получает ответ: «Нет, этот был «чистый», у вас ошибка. Ищите дальше!»

По-моему, просто готовый сюжет для антиутопии. А ведь А.Миронова описывала в своем блоге, что это всё было с ней РЕАЛЬНО. Она послушно искала в своей сотне текстов кликбейт, «находила», техподдержка ей «кивала» – «да, наверно, здесь» – она удаляла свой контент (без возможности восстановления!) и после этого ей неизменно приходил ответ: «К сожалению, блокировка не снята». И только после того, как она таким образом снесла ВСЕ свои тексты (то есть уничтожила свой канал, у которого было более 10 тысяч подписчиков) – ей милостиво сказали, что «блокировка снята».

Очень надеюсь, что Анастасия, если найдет время и возможность, приедет в суд и выступит там в качестве свидетеля.

Вот что я написал в своей Претензии:

«Ваше требование ко мне «искать то, не знаю что» в моих публикациях (число которых составляет около тысячи текстов за два с лишним года моей работы на канале!) является глубоко оскорбительным и незаконным, никто не обязан свидетельствовать против себя самого (ст. 51 Конституции РФ).

Кроме того, я утверждаю, что в моих публикациях отсутствует какой-либо «кликбейт» – я знаю, что писал все свои статьи добросовестно, нисколько не желая и не стремясь обманывать читателей.

Заявляя, что я должен найти в своих текстах нарушения, которых там нет – вы тем самым понуждаете меня к заведомо бессмысленному труду, что с точки зрения российского законодательства является пыткой, то есть истязанием, применяемым в целях понуждения к действиям, противоречащим моей воле (ч. 2 ст. 117 УК РФ). И это именно понуждение к действиям – так как в ответ на мой отказ выполнять ваши незаконные требования вы немедленно лишили меня возможности заработка на Сервисе».

И вот тут, на мой взгляд, никакие апелляции к Пользовательскому Соглашению не могут и не должны помочь моим оппонентам из Яндекса – так как законодательство (всех цивилизованных стран, не только России) не признает договоры, согласно которым одна из сторон соглашается терпеть издевательства, грубое и унизительное обращение (а уж тем более – пытки). Даже если под такими соглашениями стоит чья-то подпись – они все равно признаются «ничтожной сделкой», то есть – «яко не бывшими».

Моя цель – вовсе не «срубить денег по-легкому»; моя цель – защитить собственное достоинство и наказать хамов.

Кстати – рад вам представить юриста, который добровольно, сам откликнулся на мои предыдущие посты и бесплатно предложил свои услуги. Это – Владимир Федченко из Санкт-Петербурга. То есть на самом деле это даже два брата, Владимир и Александр. Из Питера на меня вышли! Что значит – борьба за правое дело. Это семейное (!) юридическое предприятие (каково?) Вот что они сами пишут о себе:

«У нас семейное юридическое предприятие. Помимо коммерческой деятельности, занимаемся юридическими спорами, связанными с нарушением наших собственных прав, а также прав наших друзей, знакомых, соседей и просто людей из интернета – есть у нас такая странная потребность в восстановлении справедливости. В разумных пределах, конечно.

Отец практикует около 40 лет, мы с братом поменьше, разумеется.

Однако у нас есть дела, деталями которых хотелось бы поделиться отдельно. Самое яркое из них – дело по взысканию с МВД 50-ти тыс. руб. компенсации морального вреда за 44 часа незаконного лишения свободы».

В общем, ребята кое-что могут. Ну, Яндекс! Погоди!