Главврач Коммунарки прокомментировал публикации об “окровавленных пакетах”

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29.06.2020, 19:18, Разное


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Публикации сопровождали фото и видео, из которых следует, что мешки лежали рядом с эстакадой, но часть из них унесло ветром ближе к жилым домам и зонам отдыха, где гуляют москвичи с детьми, а также к берегу реки Малая Сосенка.  

Сделавшие находку прохожие отнесли мешки в ближайшее здание Коммунарки, которое, по их словам, оказалось «грязной зоной». В настоящий момент место, где были обнаружены пакеты, оцеплено полицией, ведется следствие. 

Вечером того же дня главный врач Коммунарки Денис Проценко прокомментировал эту ситуацию на своей странице в Facebook.

«За пределами нашей территории, в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших. Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности. Установление обстоятельств случившегося находятся в компетенции правоохранительных органов. По данному факту уже проводятся соответствующие мероприятия», – написал врач.

Проценко также подчеркнул, что процедура выдачи тел умерших «строго регламентирована законом».

«Вся необходимая информация и документация об алгоритме, а также тех, кому они были выданы, имеется в больнице и передана правоохранительным органам для установления причин произошедшего», – заключил он.



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