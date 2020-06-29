Спрос на туры по РФ вырос в десять раз

29.06.2020, 19:16, Новости дня

Продажи туров по РФ с датами вылета в июле выросли в 10 раз по сравнению с аналогичными турами в июне, сообщили представители крупных туроператоров. Резкое увеличение спроса связано с отменой ограничительных мер в большинстве российских регионов.

Если сначала «Интурист» фиксировал увеличение спроса на июльские туры по РФ в два с половиной раза, а TUI РФ – в три раза, то теперь представители этих компаний сообщили ТАСС, что спрос вырос в десять раз.

«Каждую неделю продажи удваиваются относительно прошлой недели. То есть относительно начала месяца у нас уже наблюдается рост в десять раз. И в основном это только российские направления», – отметили в пресс-службе «Интуриста».

В Anex Tour также подтверждают активный рост спроса на июльские туры по России. «Многие регионы нашей страны планомерно снимают ограничения не только на прибытие в регион, но и на посещение общественных мест, что напрямую влияет на туризм», – отметил представитель компании.

Туроператоры сообщили, что в основном россияне выбирают пляжный отдых или лечение в санаториях, на втором месте – экскурсионные туры.

Как отметил ранее в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко, спрос на отдых в Крыму и в Краснодарском крае вернулся на докризисный уровень. А по экспертным оценкам, на отдельных курортах Юга РФ темпы бронирования уже превышают прошлогодние.

Туроператор Anex Tour на фоне роста спроса объявил о расширении географии вылетов в Сочи на бортах Azur Air. С середины июля к пяти городам – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа – добавятся четыре города Дальнего Востока – Хабаровск, Владивосток, Благовещенск и Южно-Сахалинск, откуда полетят рейсы в Сочи, сообщили в компании. «За последнюю неделю мы отмечаем увеличение темпов продаж туров в Сочи в целом на 45%», – сообщил туроператор.

Tez Tour также отмечает заметный рост интереса россиян к турам в Сочи, Анапу и Геленджик. «Продажи туров на курорты Краснодарского края после снятия карантинных ограничений выросли в среднем на 50%», – отметили в пресс- службе компании.

В ОСИГ сообщили, что вырос спрос на VIP-туризм на российских курортах, особенно в Крыму.

Ранее в АТОР сообщали, что туроператоры зафиксировали резкий рост спроса на туры в Сочи, при условии сохранения закрытых границ с последующей отменой ограничений продажи только увеличатся.

Добавим, что в Крыму ввели правила безопасного отдыха, пляжный отдых на полуострове необходимо проводить с соблюдением всех мер безопасности, в том числе социальной дистанции между шезлонгами и дезинфекции всего пляжного инвентаря.