Новая утилита Microsoft спасет удаленные документы

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29.06.2020, 19:10, Новости дня

Компания Microsoft выпустила новый инструмент Windows File Recovery, который поможет спасти случайно удаленные файлы. Восстанавливать фото, документы, видео и другие типы файлов, которые пропали из “Корзины”, рекомендуется как можно скорее, иначе данные могут быть перезаписаны и повреждены навсегда.

Утилита работает с жесткими дисками, SSD-накопителями и картами памяти. “Оживлять” файлы, удаленные из облачных и сетевых хранилищ, Windows File Recovery не умеет. Поддерживаются JPEG, PDF, PNG, MPEG, документы Office, MP3 и MP4, а также ZIP и другие форматы.

По умолчанию новая программа Microsoft настроена на файловую систему NTFS. В режиме Signature также поддерживаются FAT, exFAT и ReFS для восстановления файлов с камеры или SD-карты.

Windows File Recovery рассчитан на опытных пользователей, поэтому графического интерфейса у него нет. Взаимодействовать с инструментом можно только посредством терминала. Доступные команды перечислены на странице техподдержки Microsoft.

Для установки программы потребуется Windows 10 версии 19041 и более поздней сборки. Бесплатно скачать Windows File Recovery можно из официального магазина Microsoft Store.

Текст:

Вести.Hi-tech



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