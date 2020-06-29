Новая утилита Microsoft спасет удаленные документы
29.06.2020, 19:10, Новости дня
Компания Microsoft выпустила новый инструмент Windows File Recovery, который поможет спасти случайно удаленные файлы. Восстанавливать фото, документы, видео и другие типы файлов, которые пропали из “Корзины”, рекомендуется как можно скорее, иначе данные могут быть перезаписаны и повреждены навсегда.
Утилита работает с жесткими дисками, SSD-накопителями и картами памяти. “Оживлять” файлы, удаленные из облачных и сетевых хранилищ, Windows File Recovery не умеет. Поддерживаются JPEG, PDF, PNG, MPEG, документы Office, MP3 и MP4, а также ZIP и другие форматы.
По умолчанию новая программа Microsoft настроена на файловую систему NTFS. В режиме Signature также поддерживаются FAT, exFAT и ReFS для восстановления файлов с камеры или SD-карты.
Windows File Recovery рассчитан на опытных пользователей, поэтому графического интерфейса у него нет. Взаимодействовать с инструментом можно только посредством терминала. Доступные команды перечислены на странице техподдержки Microsoft.
Для установки программы потребуется Windows 10 версии 19041 и более поздней сборки. Бесплатно скачать Windows File Recovery можно из официального магазина Microsoft Store.
Текст:
Вести.Hi-tech
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет