Евросоюз продлил на шесть месяцев секторальные санкции против России

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29.06.2020, 19:06, Новости дня

Совет Европейского союза 29 июня официально утвердил решение продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте совета.

Договоренность о продлении санкций была достигнута на видеоконференции лидеров ЕС 19 июня 2020 года. Причиной названо невыполнение Россией Минских соглашений.

Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Россия аннексировала Автономную Республику Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Вскоре после оккупации Крыма Россия и поддерживаемые Москвой боевики начали агрессию на востоке Украины. Боевые действия продолжаются до сих пор.

В связи с этим Евросоюз ввел против РФ несколько пакетов санкций, которые регулярно продлевались и ужесточались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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