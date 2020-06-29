ЦИК пригрозила уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей по поправкам в Израиле

29.06.2020, 19:06, Разное

Живущая в Израиле россиянка Яэль Ильински рассказала, что ей накануне удалось трижды принять участие в голосовании по поправкам в конституцию. В Центризбиркоме наличие уязвимости признали, однако пригрозили сообщившей об этом женщине уголовным преследованием.

Помимо онлайн-голосования Ильински дали бюллетени в посольстве в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе, сообщила в соцсетях сама женщина. «Ни там, ни там не спрашивают, зарегистрирован ли ты на электронное голосование, и никак это не проверяют, — отметила она. — В Хайфе даже выдали бюллетень моей еще несовершеннолетней дочери».

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина признала, что между российскими дипмиссиями нет единых «электронных списков», из-за чего «недобросовестный гражданин» может проголосовать «на нескольких участках в одной стране за рубежом или, например, пересечь границу и сделать это в нескольких странах» (цитата по Интерфаксу).

По словам Гришиной, предусмотренная законом уголовная ответственность за такие нарушения «и есть та самая страховка от того, чтобы это не происходило»; в ЦИК же исходят из того, что большинство избирателей «поведут себя добросовестно». «Наша уважаемая жительница решила злоупотребить правом», — прокомментировала она действия Ильински. Сама Ильински рассказала, что после публикации в соцсетях поста о нарушениях ей звонили из посольства и также «угрожали санкциями».

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Это не первый случай, когда россиянам удалось неоднократно проголосовать в ходе опроса по конституционной реформе — электронно и на участке — из-за того, что их не убрали из списков. Рассказавшему об этом в первый день голосования 25 июня ведущему «Дождя» Павлу Лобкову полиция грозила административным протоколом (ст. 5.22 КоАП), однако проверка еще не была завершена. О неоднократном голосовании в Лондоне накануне также сообщил живущий в Лондоне москвич.