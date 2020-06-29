Личное: Профессионалка Тина

29.06.2020, 18:54, Разное

Постарев и откушавшись до состояния страдающего ожирением стаффорда, Тина Канделаки решила переписать историю своей жизни.

Говорит, что всего добилась сама. Без отсосов.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

В моем резюме нет ни одной должности, полученной за красивые глаза и шарм. Мои деньги — это не подарки шейхов и олигархов. Мои достижения не куплены за секс с влиятельными людьми. Именно поэтому я имею право говорить, что у профессионализма и успеха пола нет.

О, как! Профессианализм! Право, говорит, имеет!

Впрочем, то, что должности свои Канделаки получала не за шарм, — это чистая правда. Шарма у неё — не больше, чем у деревянной табуретки.

А вот что касается достижений, которые, как уверяет Тина, «куплены не за секс с влиятельными людьми», то тут, простите, не верю.

Канделаки глупа, истерична, закомлексована и некрасива. Однако и таких сношают, особенно — если таскаться в общественные места, вывалив сиськи.



Фото: Соцсети

Четверть века Канделаки никак не может успокоиться и спрятать уже свои лепёшки в лифчик.

Как, думаете, почему? Может, потому, что с молодости привыкла ловить на них мужиков, которые могут помочь с должностью?

Как считаете?

Я вот не верю, что Канделаки добилась успеха умом и трудолюбием. А вы?