 

Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как заставить себя завтракать

29.06.2020, 18:53, Разное

Врач-диетолог Маргарита Королёва перечислила способы, благодаря которым человек сможет заставить себя завтракать. Некоторые не едят по утрам не из-за отсутствия аппетита, а неприязни к любой пище, но из-за отложенного приема еды может возникать стрессы и нарушения во внутренних часах организма.
Своевременное употребление пищи на протяжении часа после пробуждения является важным фактором здоровья и долголетия. Ранний завтрак по воздействию можно сравнить с частыми занятиями спортом и отказом от сигарет. Он необходим, поскольку запускает пищеварительную систему, обеспечивает запасом бодрости и энергии на целый день.

Медицинский специалист советует не ужинать после 19:00 и отводить время для сна не позднее 23:00. После хорошего, длительного отдыха появляется здоровый аппетит. Перед утренним приемом пищи не помешает также выпить стакан воды. При регулярном повторении этого способа завтрак будет желанным и сможет приносить удовольствие и пользу для организма.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Как курение действует на мозг

19.06 / «Три В»: Звезда «Сватов» Федор Добронравов снялся со своими внучками

13.04 / Lada Vesta вошла в «пятёрку» самых прибыльных автомобилей на российском рынке

29.05 / Врачи бьют тревогу: психика россиян может не выдержать новой вспышки эпидемии

23.06 / Дочь Галкина и Пугачевой устроила модный показ

05.05 / Мнение: Пожарили шашлыки в центре Питера: «За что нас люди ненавидят?!»

18.03 / Мнение: «Отношения становились все теплей и ближе»

08.06 / Личное: Женщина-салфетка

20.05 / Певица Sia подтвердила, что стала приемной матерью для двух мальчиков-подростков

24.04 / “Хранители аистиных гнезд” получат поддержку от приложения для знакомств “Мамба”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска