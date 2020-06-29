Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как заставить себя завтракать

29.06.2020, 18:53, Разное

Врач-диетолог Маргарита Королёва перечислила способы, благодаря которым человек сможет заставить себя завтракать. Некоторые не едят по утрам не из-за отсутствия аппетита, а неприязни к любой пище, но из-за отложенного приема еды может возникать стрессы и нарушения во внутренних часах организма.

Своевременное употребление пищи на протяжении часа после пробуждения является важным фактором здоровья и долголетия. Ранний завтрак по воздействию можно сравнить с частыми занятиями спортом и отказом от сигарет. Он необходим, поскольку запускает пищеварительную систему, обеспечивает запасом бодрости и энергии на целый день.

Медицинский специалист советует не ужинать после 19:00 и отводить время для сна не позднее 23:00. После хорошего, длительного отдыха появляется здоровый аппетит. Перед утренним приемом пищи не помешает также выпить стакан воды. При регулярном повторении этого способа завтрак будет желанным и сможет приносить удовольствие и пользу для организма.