Мнение: Показательное сожжение ресторана, чёрные привилегии и Ксения Собчак против лутеров

29.06.2020, 18:50, Разное

1. Негры сожгли во время протестов в Миннеаполисе очередной ресторан. Владелец ресторана, — белый расист, вероятно, — проникся солидарностью с лутерами и заявил: «пускай моё здание горит, правосудие важнее, посадите этих полицейских в тюрьму»:

https://www.washingtonpost.com/news/voraciously/wp/2020/05/29/let-my-building-burn-minneapolis-restaurateur-prioritizes-justice-for-george-floyd-while-owners-bemoan-the-damage/

Мне это напоминает знаменитые сталинские процессы, на которых старые большевики, не способные терпеть больше муки совести, честно признавались обвинителю Вышинскому в своих преступлениях. Так, заслуженный большевик Зеленский, член партии с 1906 года, сознался, что его организация подбрасывала в масло стекло и гвозди, чтобы «резать горлы и желудки советских людей»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Третий_московский_процесс

http://www.hrono.ru/dokum/1938buharin/utro5-5-38-1.php

Полагаю, такие же муки совести испытывал от своего белого превосходства и владелец сожжённого ресторана. На протяжении долгих лет он страдал, так как имел работу и деньги, в то время как угнетённые негры вынуждены были сидеть на пособии. Теперь, когда эта проблема разрешилась сама собой, бывший владелец ресторана испытывает естественную признательность к мародёрам.

2. Ещё одна яркая иллюстрация к вопросу о том, как в современных США действует свобода слова. Учительницу начали травить за пост в соцсетях, в котором она даже ни разу не упомянула афро-американское сообщество напрямую:

https://kukmor.livejournal.com/3224033.html

Что такое “привилегии” по мнению учительницы из Нью-Йорка Деборы Морз-Каннингхэм.

“Привилегии – это когда ты, в жизни ни дня нигде не работая, носишь кроссовки за 200 долларов. Или когда живя на пособие, покупаешь наушники Beats за 300 долларов. Когда не платишь за мобильную связь, когда в социальном жилье тебе не нужно платить за воду и электричество, когда растущие налоги никак не влияют на еду на столе твоей семьи.

Привилегии – это когда ты идёшь протестовать против всего что тебе не нравится, не думая о том, что нужно брать отгул на работе, когда можно иметь сколько угодно детей вне зависимости от дохода, просто отправляя их в бесплатный детский сад”…. .

Итог: есть петиция с требованием её уволить – 10,000 подписей, возмущение лично мэра Нью-Йорка Де Блазио таким оголтелым расизмом и внутреннее расследование.

3. По поводу разорванного контракта между «Ауди» и Ксенией Собчак. Напомню: госпожа Собчак не вполне дипломатично высказалась о движении чёрных лутеров и получила закономерный отлуп от осторожного автопроизводителя.

https://news.drom.ru/Instagram-Audi-79180.html

У нас очень многие публичные лица завязаны на Запад. Кто-то работает на западные корпорации, кто-то имеет недвижимость на Западе, кто-то получает вторую зарплату в посольствах западных стран. Это значит, что главная идея современного Запада, согласно которой белый цисгендерный мужчина должен платить и каяться, будет неизбежно просачиваться в Россию. Единичные сполохи мы наблюдаем уже давно: знаменитое «пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», например. Теперь, когда внутренний конфликт в США обострился, давление на наших актёров, рекламщиков и журналистов усилится.