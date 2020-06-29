Мнение: Письмо: “Тотальное нарушение границ”

29.06.2020, 18:42, Разное

К каждому опубликованному письму мне приходят десятки комментариев в личку.

Сколько бы я ни писала, что комментариев в личку мне не нужно, таким писателям не до меня, ведь им нужно излиться.

Недержание я редко публикую, но бывает в одном комментарии сразу столько багов, что хочется привести как пример.

И народ, если у вас нет цели спамить мне личку, ну хватит в нее изливаться. Пишите письма в рубрику, а просто мнения мне не пишите.

И жизнеописаний тоже не нужно. Какая мне разница, как у вас и что. Если запрос в комментаторы пишете, коротко и по делу: кто вы и чего добились, зачем вам блог, и все. Больше меня ничего не интересует. Будете классным комментатором, я вас и так рассмотрю со всех сторон, не сомневайтесь. А заранее мне не интересно.

regina_polonska

Добрый вечер, уважаемая Эволюция!

Благодарю за труд и желание делиться своими знаниями!

Не знаю как бы сложилась моя судьба без Вашего блога.

(Точно так же сложилась бы, не очень)

Я начала читать его с 2016 года. Очень мало понимала в силу возраста и воспитания.

Уже пару лет как регулярно читаю Вас, и могу сказать что моё мировоззрение стало резко отличаться от мнений из моего окружения, даже тех же преподавателей психологии в вузе.

(Автор стала у всех искать баги и всем читать нравоучения)

Баги Ученицы, Сокровища и Кривляки до сих пор преследуют меня по жизни, хотя и в гораздо меньшей степени.

Мне 24, по образованию я врач-стоматолог, сейчас прохожу интернатуру.

Стажировалась в “крутой” и очень дорогой клинике, где начальница вызывала на планерку и красной строкой рассказывала как нужно привлекать пациентов к дальнейшему лечению. Суть предложения заключалась в исскустном щипцевании, лазе в голову и использовании скалок в виде регулярных звонков пациентам (с посещением и наличием которых были постоянные проблемы), в общем тотальном нарушении границ. Почему-то ориентиром по психологии

приводили Хакамаду… Типа вы должны как бы заранее знать, что конкретно бы должны сделать с человеком и строго строить план лечения, как будто-то сам больной вообще никак не участвует в процессе и пришел чтобы слушать и внимать “великим” (блатным зачёркнуто). Когда я попыталась намекнуть, что красивые слова должны согласовываться с реальностью и тогда пациенты (хоть они не разбираются в медицине, но суть процесса что их окружает понимают) сами будут интересоваться следующим визитом, меня отправили.

(Вот автор не доучилась еще, а уже сейчас понятно, что с работой у нее все будет плохо, если она не изменится. Что такое иерархия она не понимает и понимать не желает, считает себя в праве наставлять начальников. И настолько не рефлексирует отсутствие своих границ, что делится этим со мной, ожидая поддержки в этом. Если хотите карьеру, вы должны любить иерархию. Понятно, почему, друзья?)

Раньше я бы винила в этом только себя, теперь понимаю, что и в таких кругах есть люди с дырявыми границами, коронами и ЗВ.

(Автор хочет сказать, что это мой блог сделал ее локус контроля внешним. Спасибо, Ученицы, вы как черти вылезаете из щелей и не даете мне почивать на лаврах)

Мне бы хотелось стать одним из комментаторов Вашего блога.

(Хорошо, что не двумя и не тремя)

Спасибо, что возобновили тему имиджа, для меня это всегда больная тема. Очень хотелось бы участвовать в комментариях по этой теме.

По поводу вечернего поста:

“В спортивной одежде как раз нет, если она в спортзале или в парке на пробежке, нормально выглядит. А вот в женственных туалетах – да и очень. Кто понимает, откуда этот эффект?”

Возможно это щипцы: она излишне тянет внимание своим диссонансом во внешнем виде. Излишне мускулистая женщина не равно женственная, это заход на мужскую территорию.

(Кроме проблем с работой и имиджем, у автора еще проблемы в любовном и сексуальном ресурсе. Она считает, что быть мускулистой – это заход на мужскую территорию. Наверное представляет, как мужчины обижаются на такое)

А она помимо такого расхождения еще добавляет красок в виде шелкового скользящего платья еще и красного цвета. То есть не один раз обрати на меня внимания, а 2. Смотри и любуйся я могу быть и мужественной и женственной одновременно (!). Жадность, как будто большинству мужчинам нужна именно такая 2 в 1, универсальный солдат.

(Автор – не солдат, она хочет, чтобы ее на руках носили. Заметно? Вот по тому, на что внимание человек обращает и как он это формулирует, всегда видны его чаяния. Нигде человек лучше не проявляет себя, чем в критике. Понимаете, почему, друзья?)