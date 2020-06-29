Тарифы ЖКХ в России повысятся несмотря на пандемию коронавируса

29.06.2020, 18:37, Разное

Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 в стране, интересы отраслевых компаний взяли верх. Поэтому с 1 июля 2020 года тарифы ЖКХ, как обычно, вырастут.

Например, в Москве подорожает электроэнергия, теплоснабжение, горячая и холодная вода, канализация. Но стоимость услуг вырастет максимум на 4,7%. Такое подорожание затронет лишь тариф на электричество для квартир с электрическими плитами. Рост цен на холодную воду и канализацию составит 4,5%, остальные услуги подорожают на 3-4%.

Однако эпидемиологическая ситуация все же внесла свои коррективы. Тарифы на содержание жилья, телевизионную антенну, домофон и взнос на капитальный ремонт останутся на прежнем уровне. Кроме того, до 2021 года россияне будут освобождены от штрафов и отключения услуг ЖКХ за просрочку платежей.

Ранее “Дни.ру” писали о нескольких способах сэкономить на услугах ЖКХ. Специалисты рекомендовали россиянам своевременно оплачивать счета, чтобы избежать начисления пеней, а также установить счетчики вместо того, чтобы платить по фиксированным тарифам. А счет за электричество можно уменьшить, устанавливая в доме энергосберегающие лампочки и приборы.