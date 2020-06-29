 

Тарифы ЖКХ в России повысятся несмотря на пандемию коронавируса

29.06.2020, 18:37, Разное

Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 в стране, интересы отраслевых компаний взяли верх. Поэтому с 1 июля 2020 года тарифы ЖКХ, как обычно, вырастут.

Например, в Москве подорожает электроэнергия, теплоснабжение, горячая и холодная вода, канализация. Но стоимость услуг вырастет максимум на 4,7%. Такое подорожание затронет лишь тариф на электричество для квартир с электрическими плитами. Рост цен на холодную воду и канализацию составит 4,5%, остальные услуги подорожают на 3-4%.

Однако эпидемиологическая ситуация все же внесла свои коррективы. Тарифы на содержание жилья, телевизионную антенну, домофон и взнос на капитальный ремонт останутся на прежнем уровне. Кроме того, до 2021 года россияне будут освобождены от штрафов и отключения услуг ЖКХ за просрочку платежей.

Ранее “Дни.ру” писали о нескольких способах сэкономить на услугах ЖКХ. Специалисты рекомендовали россиянам своевременно оплачивать счета, чтобы избежать начисления пеней, а также установить счетчики вместо того, чтобы платить по фиксированным тарифам. А счет за электричество можно уменьшить, устанавливая в доме энергосберегающие лампочки и приборы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Ксения Собчак предложила поклонникам провести интервью с её участием за 70 000 рублей

16.04 / Инженеры MIT создали устройство для контроля за сновидениями

23.06 / СМИ: США перебазируют своих военных в Польшу из Германии

01.06 / Трампа спрятали в бункере из-за массовых беспорядков в США

08.05 / Личное: Бонька без достоинства

11.05 / Тимати прививает подросшей Алисе любовь к водным процедурам в сауне на крыше

09.06 / Мнение: Удар по встречке

14.05 / Мнение: Почему англо-американцы так любят всех бомбить?

27.04 / Как добровольцы помогают Подмосковью в борьбе с коронавирусом

28.05 / В США после смерти афроамериканца начались протесты и стрельба: погиб человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска