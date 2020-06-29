“Приходи ко мне дружок”: Алла Пугачева заинтриговала подписчиков свежим селфи

29.06.2020, 18:30, Разное

Популярная певица Алла Пугачева разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, продемонстрировав подписчикам помолодевшее лицо. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от фолловеров.

Звезда российской эстрады не устает удивлять почитателей своим цветущим видом, с каждой публикацией впечатляющим все более молодыми чертами. Примечательно, что периодические подозрения журналистов в пластических операциях Алла Пугачева решительно отметает, ссылаясь на свою “хорошую породу”. Визуально помолодев еще до пандемии, Примадонна демонстрирует всем, что даже режим самоизоляции нисколько не старит её. Совсем наоборот – недавно основательно и красиво приодевшись она приняла участие в одной из дружеских вечеринок, о чем опубликовала соответствующий пост в своем микроблоге. Самая свежая же публикация и вовсе заинтриговала подписчиков. Причем, поводом для интриги послужило вовсе не помолодевшее в очередной раз лицо знаменитости, а поэтический слоган, которым она сопроводила коллаж из двух фотоснимков: “У меня есть свой лужок, приходи ко мне дружок”. Кого именно приглашала поп-звезда, так и осталось неизвестным, однако на втором фото поста анонсированный “лужок” занял превалирующее место.

Оптимистичные фото Аллы Пугачевой вызвали у фолловеров соответствующую реакцию: поле для комментариев было наполнено большим количеством восторженных и хвалебных слов: “Алла Борисовна, вы классная!”, “Красивая женщина!”, “Спасибо за позитив”. Некоторые посетители микроблога не на шутку даже приняли приглашение “на лужок” в свой адрес. “Эх, я бы с удовольствием”, – выразила готовность одна из подписчиц. Стоит отметить, что за считанные часы публикация набрала почти 140 тысяч “лайков”.