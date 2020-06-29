 

Патологоанатом объяснил появление пакетов для трупов возле Коммунарки

29.06.2020, 18:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСкорее всего, кто-то из технического персонала инфекционной больницы в Коммунарке принял медицинские карты за макулатуру, поместил в мешок для трупов и по халатности выкинул, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, профессор, патологоанатом Лев Гринберг.

СМИ сообщили, что прохожие якобы обнаружили вблизи инфекционной больницы в Коммунарке пакеты для перевозки трупов с медицинскими картами, документацией по умершим от COVID-19, бирками от трупов и зараженной кровью. Позже главврач медучреждения Денис Проценко заявил, что пакеты действительно нашли, а вот медицинских карт там быть не могло.

«Я тут могу сказать одно: эти мешки, полиэтиленовые, для трупов, но совершенно не значит, что когда их нашли, там были тела. Очевидно, что какие-то работники больницы технически запихнули туда всякую макулатуру и по халатности выкинули. Может это был кто-то из технического персонала, уборщица или санитар, которые сделали это по недосмотру. Это плохо, но к реальным трупам отношения не имеет», – говорит Гринберг.

Патологоанатом рассказывает, что процедура выдачи тел действительно строго регламентирована законом. Родственники или иные лица, которые желают забрать тело умершего, расписываются в соответствующей документации, которая регулярно контролируется и проверяется. После этого они получают свидетельство о смерти, а тело им отдают исключительно в гробу, а не в пакетах для трупов. Он подчеркивает, что в мешке могут перевозить тело погибшего с одного места в другое, например, для вскрытия.

Следственный комитет решил провести проверку после обнаружения пакетов для перевозки тел умерших от COVID-19 около больницы в Коммунарке.



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