 

Специалисты назвали пять признаков “прослушки” мобильного телефона

29.06.2020, 18:30, Разное

Слежением за разговорами по мобильному телефону могут заниматься не только спецслужбы, но и обычные кибер-злоумышленники. Специалисты назвали пять основных признаков, указывающих, что устройство активно “прослушивается”.
Пользователи должны внимательно следить за мобильными приложениями. Если в списке программ в смартфоне появились те, которые не устанавливались владельцем, то это может говорить о доступе к операционной системе аппарата сторонних особ. Эксперты по кибербезопасности советуют обращать внимание, когда телефон самостоятельно активируется, быстро перегревается или заряд аккумулятора внезапно снижается в выключенном виде. Не исключается, что мощности смартфона снижаются из-за воздействия зловредных ПО, таких, например, как майнер.

Вероятность “прослушки” может повышаться при появлении во время телефонного разговора звукового сигнала или других странных шумов, электронных помех. Это может происходить и когда владелец не пользуется устройством. Для проверки наличия опасной программы специалисты рекомендуют поставить смартфон недалеко от компьютера: возникшие шумы подтверждают передачу персональных данных пользователя.



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