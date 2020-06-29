 

Волочкова стала оправдываться за скандал в закрытом на карантин селе

29.06.2020, 18:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБалерина Анастасия Волочкова утверждает, что не знала о карантине в селе Дивеево, ей об этом якобы никто не сообщил и не препятствовал ее передвижениям. Она также заявила, что не подписывала протоколов о правонарушении.

«Я откуда должна была знать, что село закрыто? Как закрыто, если монастырь открыт, множество людей там находится, открыты храмы, где идут службы? Если у вас закрыто Дивеево, закройте храмы на замок. Почему меня там не остановили?.. Меня никто не останавливал, мне люди говорили, что кто-то из Омска прилетел, кто-то из Благовещенска», – передает ее слова РИА «Новости».

Она заявила, что «никаких протоколов не подписывала».

Ранее сообщалось, что Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила там скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

Ее оштрафовали.

В конце апреля у 76 человек на территории монастыря был выявлен коронавирус, монастырь и село закрыли на карантин.



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