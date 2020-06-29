 

Новая акция от МКБ, направленная на поддержание заемщиков

29.06.2020, 18:30, Разное

«Время возможностей» – именно под таким названием увидел свет новый кредитный продукт от Московского кредитного банка. Основным назначением данного предложение является предоставления заемщикам наличных средств, которые он сможет направить на рефинансирование кредитов в других банках, а так же на изменение процентной ставки по существующим обязательствам на более комфортные. Отсрочка первого платежа по акции «Время возможностей» составляет 2 месяца.
Срок действия предложения от Московского кредитного банка ограничен тридцатым сентября текущего года. Для получения суммы до трех миллионов рублей под 10,9% годовых необходимо заполнить заявку в отделении банка или онлайн, решение о предоставлении кредита приходит не позднее чем через час. Положительным решением можно воспользоваться в течение месяца после его принятия. Максимальный срок, на который можно получить деньги составляет семь лет.

Как отметил Алексей Косяков, заместитель председателя правления Московского кредитного банка, в компании отчетливо осознают насущные потребности клиентов и поэтому готовы предоставлять новые и актуальные услуги.



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