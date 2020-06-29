Уроки соблазнения: Белла Хадид в рекламе купальников Calvin Klein

29.06.2020, 18:18, Разное

Уже несколько лет Белла Хадид представляет коллекции Calvin Klein, и в разгар жары бренд презентовал новую рекламную кампанию своей пляжной линейки – Calvin Klein Swimwear. Съемка получилась сдержанная, но крайне соблазнительная: на черно-белых кадрах Хадид позирует на суше, демонстрируя прелестные изгибы своего тела, а на цветных – погружается в бассейн, и ее точеная фигура обрамляется красивыми солнечными бликами.

Белла Хадид в рекламе Calvin Klein На снимках, сделанных фотографом Шарлоттой Уэльс, Белла демонстрирует модели купальников на любой вкус: слитные с V-образным вырезом и логотипом Calvin Klein, с открытой спиной и переплетениями из широких резинок, спортивные в стиле 90-х в неоновых оттенках, бикини и плавки с завышенной талией. Помимо Беллы, в кампании приняли участие Конор Фэй и Соланж ван Дорн.

Отметим, что предыдущая совместная работа Беллы и Calvin Klein – I Speak My Truth in #MyCalvins – не обошлась без скандала. В рекламе коллекции одежды Хадид целуются с виртуальной девушкой-инфлюенсером Lil Miquela. Ролик вызвал критику со стороны представителей ЛГБТ+ сообщества, которые заявили, что реклама использует тему сексуальных меньшинств ради повышения продаж. Они сослались на то, что Хадид не имеет отношения к их сообществу, а Lil Miquela и вовсе несуществующая личность.