 

Уроки соблазнения: Белла Хадид в рекламе купальников Calvin Klein

29.06.2020, 18:18, Разное

Уже несколько лет Белла Хадид представляет коллекции Calvin Klein, и в разгар жары бренд презентовал новую рекламную кампанию своей пляжной линейки – Calvin Klein Swimwear. Съемка получилась сдержанная, но крайне соблазнительная: на черно-белых кадрах Хадид позирует на суше, демонстрируя прелестные изгибы своего тела, а на цветных – погружается в бассейн, и ее точеная фигура обрамляется красивыми солнечными бликами.

Белла Хадид в рекламе Calvin KleinНа снимках, сделанных фотографом Шарлоттой Уэльс, Белла демонстрирует модели купальников на любой вкус: слитные с V-образным вырезом и логотипом Calvin Klein, с открытой спиной и переплетениями из широких резинок, спортивные в стиле 90-х в неоновых оттенках, бикини и плавки с завышенной талией. Помимо Беллы, в кампании приняли участие Конор Фэй и Соланж ван Дорн.

Отметим, что предыдущая совместная работа Беллы и Calvin Klein – I Speak My Truth in #MyCalvins – не обошлась без скандала. В рекламе коллекции одежды Хадид целуются с виртуальной девушкой-инфлюенсером Lil Miquela. Ролик вызвал критику со стороны представителей ЛГБТ+ сообщества, которые заявили, что реклама использует тему сексуальных меньшинств ради повышения продаж. Они сослались на то, что Хадид не имеет отношения к их сообществу, а Lil Miquela и вовсе несуществующая личность. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / На приеме доктора просят у пациентов с хроническими заболеваниями справку об отсутствии COVID-19

16.06 / Ученые объяснили причину лучшей переносимости коронавируса детьми

04.06 / Переболевшая коронавирусом Алена Бабенко дала несколько советов россиянам с COVID-19

01.05 / Доктор Малышева дала советы по сохранению психического здоровья и пожаловалась на сильный кашель

19.06 / Путин показал журналистам “тайную комнату” в Кремле

21.04 / Мнение: Незаконный протест

26.04 / В Египте нашли пещеру с уникальными наскальными рисунками

24.04 / Ученые отрицают возможность заражения коронавирусом через рану на коже

13.05 / Компания Samsung планирует выпустить новый Galaxy Fold 2 по сниженной стоимости

05.05 / В Китае ученые создали поражающий мышей штамм коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска