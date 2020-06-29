“”Принцип Домино” возвращается”: Дана Борисова анонсировала рестарт популярного шоу

29.06.2020, 18:17, Разное

Отечественная телеведущая Дана Борисова разместила на своей странице в Instagram серию фотоснимков, посредством которой пояснила подписчикам о возвращении на телевидение популярной передачи “Принцип Домино”. Как и прежде, соведущей знаменитости будет её коллега Елена Ханга.

Опубликованные фотоснимки, на которых 44-летняя Дана Борисова позирует в компании своей партнерши по телешоу, она сопроводила соответствующим текстовым анонсом. Он информировал подписчиков о том, что планируемый выход “Принцип Домино” произойдет вовсе не на НТВ, транслирующем передачу в середине “нулевых”, а “на другом, не менее крутом федеральном канале”. Впрочем, называть его красавица не стала, зато рассыпалась в комплиментах своей соведущей, 58-летней Елене Ханге: “Люблю, восхищаюсь чувством юмора и профессионализмом”. Примечательно, что еще в начале текущего года отношения между коллегами были весьма натянутыми, так как Борисова всерьез обвиняла Хангу в использовании черной магии. Впрочем, даже это недоразумение хозяйка микроблога сумела “скрасить” весьма умело, условно обратившись к подруге: “Ну, а если когда чуть-чуть поколдуешь, то очень мило и с присущим тебе обаянием”. К слову, лица партнерш на фото озарены вполне искренними улыбками, что дает вполне достаточный повод рассчитывать на реальное примирение телезвезд.

Стоит отметить, что большую часть фолловеров не столько обрадовал факт рестарта телешоу, сколько вдохновил цветущий внешний вид Даны Борисовой. “Счастья тебе и процветания!”, “С каждой фотографией – все краше и краше!”, “Ой, как я рада за тебя, Даночка!” – такими восторженными эмоциями были наполнены комментарии поклонников.