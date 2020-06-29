Опубликован ролик Елены Летучей с проверкой безопасности голосования

29.06.2020, 18:16, Новости дня

Телеведущая Елена Летучая лично проверила, насколько безопасно с точки зрения санитарных норм в условиях эпидемии коронавируса проходит голосование. Ролик с итогами проверки опубликован на YouTube.

«Совсем недавно я выясняла, насколько безопасным будет всеобщее голосование. Оказалось, что в теории все норм! А еще я обещала вернуться и проверить, так ли все хорошо на практике, как мне говорили. Побывала на нескольких участках. О том, как на них обстоят дела с безопасностью, смотрите в моем репортаже», – говорится в подписи к видео на YouTube-канале Елены Летучей.

Ранее в Кремле отмечали, что Роспотребнадзор разработал такие правила и режим на голосовании по Конституции, что с точки зрения эпидемиологической ситуации принять участие в нем не опаснее, чем сходить в магазин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем.