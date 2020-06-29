 

США призвали Европу отказаться от китайского оборудования для досмотра

29.06.2020, 18:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСовет национальной безопасности США убеждает европейские страны прекратить сотрудничество с крупнейшим в Китае производителем оборудования для досмотра Nuctech Co., сообщили источники The Wall Street Journal.

Речь идет о скрининговых системах контролируемых китайским правительством компаний, которые используются в портах, аэропортах и на пограничных переходах в странах Европы для досмотра грузов, багажа и пассажиров, передает «Интерфакс».

Как отмечают американские СМИ, кампания против Nuctech является проверкой способности США убедить европейских союзников отказаться от услуг более доступного поставщика оборудования в связи с опасениями Штатов по поводу безопасности, которые компании называют необоснованными.

Уточняется, что системы все теснее интегрируются с базами данных, содержащими информацию о грузовых перевозках и пассажирах, включая данные паспортов, отпечатки пальцев.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассмотрит возможность поглощения европейских компаний Ericsson и Nokia для создания конкуренции с китайской Huawei.



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