Опрос: В голосовании по Конституции поучаствовали более 35% россиян

29.06.2020, 18:16, Новости дня

В общероссийском голосовании по вопросу поправок в Конституцию РФ по состоянию на 29 июня очно или дистанционно поучаствовали 35,3% россиян, еще 36,5% собираются это сделать, свидетельствуют результаты опроса, проведенного региональной общественной организацией «Центр Интернет-технологий».

При этом 26 июня 13,8% опрошенных заявляли, что уже проголосовали, 27 июня таких респондентов было уже 16,3%, 28 июня – 23,2%, говорится в сообщении на сайте РОЦИТ.

Оценивая процедуру голосования и наличие нарушений на участке, подавляющее большинство из проголосовавших интернет-пользователей – 69,8% – заявили (по данным на 29 июня), что нарушений не обнаружили. Еще 10,3% утверждают, что нарушения были, но их нельзя назвать существенными.

Региональная общественная организация «Центр Интернет-технологий» проводит онлайн-опросы по общероссийскому голосованию ежедневно, начиная с 25 июня – первого дня голосования. Ежедневно опрашиваются 1,2 тыс. граждан РФ старше 18 лет. По состоянию на 29 июня количество участников составило 4,8 тыс. человек.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля. Среда, 1 июля, будет выходным днем.

По данным ЦИК, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей. По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.