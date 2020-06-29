Четырехвалентная вакцина от ВПЧ доказала стопроцентную эффективность за 14 лет

29.06.2020, 18:12, Разное



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В рамках исследования FUTURE II, которое проводят ученые из стран Северной Европы и США, в 2005 году более двух тысяч девочек из Дании, Исландии, Норвегии и Швеции получили три дозы вакцины гардасил от вируса папилломы человека. Первый этап исследований завершился четыре года спустя после прививки, после чего эффективность вакцины была проверена еще через десять лет. Для этого были проанализированы образцы тканей из национальных биобанков, полученные в ходе программы скрининга рака шейки матки. Наблюдаемая частота возникновения дисплазии шейки матки, связанная с ВПЧ, сравнивалась с фоновыми показателями в непривитой популяции.

По результатам анализа ученые выяснили, что ни у одной из молодых женщин, получивших вакцину, не была выявлена дисплазия — патологическое изменение клеток шейки матки, которое без лечения может привести к злокачественному состоянию. Эффективность вакцины гардасил оценивается учеными как стопроцентная.

«Вакцинация молодых женщин четырехвалентной вакциной обеспечивает надежную защиту от высокоспецифичной дисплазии шейки матки, связанной с ВПЧ в течение 14 лет. Не было никаких признаков ослабления иммунного ответа, который указывал бы на необходимость повышения дозы препарата в течение этого периода», – сообщили ученые.

Исследование FUTURE II не завершено и будет продолжаться еще минимум шесть лет для оценки дальнейшей иммуногенности вакцины.

В настоящее время вирус папилломы человека — это наиболее распространенная инфекция, передаваемая половым путем у взрослых. Некоторые разновидности ВПЧ вызывают дисплазию и рак шейки матки, а также другие более редкие формы рака. В настоящее время существуют две разновидности профилактической вакцины — гардасил и церварикс, которые защищают против двух самых патогенных типов ВПЧ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцинацию от ВПЧ в обязательный минимум из 10 инфекций, прививочная кампания против которых должна проводиться бесплатно и повсеместно. В РФ вакцинация против ВПЧ включена в 27 региональных календарей обязательных профилактических прививок.

Отметим, что вакцина от ВПЧ доказала свою эффективность не только в профилактике заболеваний шейки матки и других патологий. В конце мая австралийские ученые опубликовали исследование, показавшее, что у привитых женщин риск преждевременных родов ниже на 3,2%, а вероятность низкой для своего гестационного возраста массы у детей вакцинированных матерей была меньше на 9,8%. Последнее означает, что дети стали реже рождаться с весом, который не соответствует количеству недель, проведенных ими в утробе матери.

«Эти данные показывают, что вакцина, наряду с профилактикой рака шейки матки и других видов рака, связанных с ВПЧ, может играть важную роль в снижении количества неблагоприятных исходов беременности и улучшении качества жизни многих женщин и детей во всем мире», – сказала Карен Канфелл (Karen Canfell), директор по исследованиям Совета по борьбе с раком Нового Южного Уэльса.