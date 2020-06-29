Политолог связал проигрыш Трампа и результаты выборов в Польше

29.06.2020, 18:08, Новости дня

Власти Польши сделали ставку даже не на США, а лично на Трампа. И Трамп решил подыграть им. Значит, поражение Дуды во втором туре будет означать и проигрыш Трампа. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Стремидловский, комментируя резкое падение популярности польского лидера Дуды, выявленное в первом туре президентских выборов.

Первоначально у действующего главы польского государства Анджея Дуды были высокие рейтинги, так что в правящих кругах многие рассчитывали на его победу уже в первом туре выборов. Во многом такие рейтинги были связаны с тем, что его соперницей была Малгожата Кидава-Блоньская, ставленница основной оппозиционной силы, партии «Гражданская платформа». «Она была ни рыба ни мясо. очень неудачный кандидат», – отметил полонист, историк Станислав Стремидловский.

Из-за эпидемии выборы, которые были назначены на начало мая, отложили на конец июня. За это время оппозиция успела заменить своего кандидата. Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который не стал повторять ошибок, которые до него делали многие оппозиционные политики. Он признал за своими конкурентами из партии «Право и справедливость» успехи – например, похвалил их социальную программу. Он позволил себе добрые слова в адрес покойного президента Леха Качиньского, культ которого создает его брат, лидер этой партии Ярослав Качиньский.

«Против Дуды сыграл не только сам по себе перенос выборов из-за коронавируса. Ограничения, которые наложило на экономику правительство, вызывали раздражение. Во время действия карантина власти допустили еще ряд ошибок, которыми пользовалась оппозиция. Вот почему «Право и справедливость» не смогла добиться победы своего кандидата в первом туре», – пояснил Стремидловский.

Теперь у Тшасковского есть шанс забрать себе голоса других кандидатов. Например, часть электората консервативно-евроскептической партии «Конфедерация», которую представлял молодой политик Кшиштоф Босак, набравший почти 7%. Именно он, кстати, считается наименее антироссийски настроенным из кандидатов.

«Однако среди сторонников «Конфедерации» есть два течения. Есть идеологически мотивированные избиратели, для которых борьба с ЛГБТ и отстаивание моральных ценностей важнее. Представители этого крыла, скорее всего, сочтут, что глава Варшавы – слишком либеральный. А есть группа экономических либертарианцев. Для них важно, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в экономику. А «Право и справедливость» известна тем, что усилила государственный аспект в экономике. Поэтому эта часть электората предпочтет Тшасковского», – сказал эксперт.

«Кстати, мэра Варшавы хорошо знают не только в Польше, но и за ее пределами. В Брюсселе его поддерживают, а это уже ориентир для той части общества, которая считает приоритетом отношения с Евросоюзом», – добавил он. Что касается США, то напомним, как за четыре дня до выборов Дуда ездил в Вашингтон, где его принимал коллега Дональд Трамп. Трамп при этом объявил о переводе американских войск из Германии в Польшу, чем наверняка попытался подыграть Дуде перед решающим туром голосования.

«Право и справедливость» сделала ставку даже не на США, а именно на Трампа. Поэтому Дуде и его партии теперь во что бы то ни стало выиграть выборы, иначе их проигрыш будет означать и проигрыш лично Трампа. А у него самого на носу президентские выборы», – отметил эксперт.

Эксперт также отметил, что в Польше в итоге так и не прозвучало претензий к процедуре голосования – а оно проводилось по почте. «А ведь до выборов говорили, что это может быть инструментом манипуляции. Если это получилось у поляков, то будет приемлемо для РФ и перестанет выглядеть чем-то спорным», – заключил политолог.

Напомним, в воскресенье в Польше завершилось голосование на президентских выборах. Теперь в стране состоится второй тур, поскольку ни один кандидат не набрал больше 50% голосов.

Во второй тур прошли действующий глава государства Анджей Дуда, который набрал 45,24% голосов по итогам обработки 87,16% бюллетеней, и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский с 28,92%. Итоговая явка достигла почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше. Второй тур состоится 12 июля.

Ранее в Кремле констатировали, что отношения с Польшей «не просто оставляют желать лучшего, они плохие», «они, наверное, находятся на самом низшем возможном уровне, что явно противоречит интересам наших двух стран». Так, 12 мая Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой основной угрозой для страны объявлена Россия.