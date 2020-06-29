Эксперты предупредили о третьей волне фейков по голосованию

29.06.2020, 18:08, Новости дня

На круглом столе «Риски информационной среды: противодействие фейкам, манипуляции данными» в Общественном штабе по контролю и наблюдению в Москве эксперты предупредили, что скоро начнется третья волна фейков по голосованию за поправки в Конституцию.

Открывая заседание, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обозначил четыре самых популярных фейка, распространенных в социальных сетях вокруг голосования по поправкам к Конституции.

«Это дезинформация о том, что для голосования не требуется паспорт, во-вторых, сим-карта – главный атрибут электронного голосования, который не требует подтверждения личности, затем штрафы за неявку на голосование в Москве и запрет на голосование без вакцинации от коронавируса», – сказал он.

Спикер подчеркнул, что чаще всего от фейков страдают рядовые пользователи соцсетей, которые бездумно пересылают сообщения, в то время как сам автор фейка остается вне поля зрения закона.

«Информационная гигиена, информационная безопасность должны остаться с нами навсегда», – резюмировал докладчик.

Заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви в ходе своего выступления отметил, что масштаб распространения фейковых новостей по теме сравним с «коронавирусным периодом».

«За период пандемии АНО «Диалог» выявила 2425 тем фейковых сообщений о коронавирусе. Фейков о голосовании меньше, однако масштаб почти такой же. Первая волна фейков пришлась на начало июня, когда стало известно о проведении голосования, вторая – в первый день голосования. Сейчас мы ожидаем третью волну 1 июля», – отметил он.

По словам эксперта, АНО «Диалог» выстроила алгоритм действий в борьбе с распространением фейков: мониторинг сайтов и мессенджеров с целью отслеживания недостоверной информации, верификация данных посредством взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и реагирование.

«Результат: за коронавирусный период из 2425 тем фейковых сообщений было отработано 829 с регионами и еще 1523 заблокировано», – указал эксперт.

По его словам, фейки отражают глобальную проблему: это общественно опасное явление, которое может привести к угрозе жизни и здоровью людей. В пример эксперт привел тренд ковид-диссиденства.

«Отсюда вывод: эта сфера нуждается в межведомственной координации усилий, а также в дальнейшем развитии законодательной базы для удаления фейков», – заключил Ви.

В свою очередь директор РОЦИТ Сергей Гребенников отметил, что фейки очень часто распространяют блогеры.

«РОЦИТ неоднократно выступал за то, что блогеры тоже должны нести ответственность, поскольку они работают с большим количеством информации и большим количеством людей», – подчеркнул спикер.

По его мнению, на распространение фейков также влияет низкая цифровая грамотность отдельных групп населения: «Две трети граждан не могут распознать фейк».

Директор Психологического института Российской академии образования Павел Сергоманов указал на два психологических нюанса, благодаря которым фейкам так легко верят.

«Это потребность человека в безопасности и потребность в исключительности», – сказал он.

Ранее было разоблачено уже немало фейков о голосовании по поправкам. Так, ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области обнаружил фейковое видео, на котором якобы были выявлены грубые нарушения при голосовании за внесение поправок в Конституцию России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем.