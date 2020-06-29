 

Против петербургского кафе возбудили дело за непристойную сосиску

29.06.2020, 18:05, Новости дня

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба ФАС северной столицы.

Отмечается, что горожане пожаловались в надзорное ведомство на рекламу кафе "Щелкунчик", чьи баннеры с текстом: "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак" и сопутствующим двусмысленным изображением сосиски с яичницей показались заявителям неэтичными.

Сообщается, что рекламодателем рекламы кафе "Щелкунчик" является ООО "Династия", в отношении которого возбуждено дело по признакам нарушения закона о рекламе, который не допускает использование непристойных образов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Стало известно о новом способе передачи коронавируса

22.06 / В Окружном суде Гааги возобновляются слушания по делу МН17

22.05 / Крупный пожар в Елабуге обесточил 9 населенных пунктов

11.04 / За день коронавирус обнаружили у семи украинских военных

24.04 / Театр на Таганке отметил 56-летие в онлайн-режиме

14.06 / Теннис. Джокович переиграл Зверева на турнире в Белграде

21.05 / Задержанный после перестрелки в Москве заявил, что забыл о конфликте

10.06 / Два топ-менеджера филиалов “ФСК ЕЭС” задержаны за взятку в 100 миллионов

10.06 / ФБК нашел у родителей главы Росприроднадзора недвижимость в Москве и во Франции на 720 млн рублей

09.06 / Американские военные едва не упустили гиперзвуковую ракету в свободный полет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска