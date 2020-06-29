ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода

29.06.2020, 18:05, Новости дня

Юридическое решение о продлении еще на полгода секторальных, экономических санкций Евросоюза против России принял 29 июня 2020 года Совет ЕС. Экономические санкции будут действовать до 31 января 2021 года. Продление экономических санкций основан на анализе Берлина и Парижа выполнения минских соглашений.

Принятые на саммите Евросоюза санкции выступают в силу после одобрения Советом ЕС и публикации в "Официальном журнале" Европейского союза, напоминает процедуру "Интерфакс". В экономические санкции Евросоюза к РФ входят запрет на экспорт и импорт оружия, запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии, ограничение доступа РФ к технологиям и услугам, которые используются для нефтедобычи, а также ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний.

Санкции в области экономики сроком на год из-за российских действия, якобы дестабилизирующих ситуацию на Украине, были введены 31 июля 2014 года. В сентябре 2014 года они были усилены, а затем 19 марта 2015 года связаны с реализацией минских соглашений. Подразумевалось, что минские соглашения будут выполнены всеми сторонами до 31 декабря 2015 года.

Кроме экономических санкций из-за кризиса на Украине к РФ ЕС принял еще ряд санкций в виде индивидуальных мер воздействия в "связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя". При этом результаты двух проведенных референдумов в этих регионах о возвращении их в состав РФ Евросоюзом во внимание не принимается. "Крымский пакет" санкций продлен Советом ЕС до 23 июня 2021 года, отметила ранее канцлер Германии Ангела Меркель.