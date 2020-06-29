 

Интерпол не будет объявлять Трампа в розыск по запросу Ирана

29.06.2020, 18:03, Новости дня

Как сообщили российскому агентству ТАСС в штаб-квартире организации, удовлетворение запроса Ирана противоречило бы внутренним правилам Интерпола.

Представитель организации сослался на ст. 3 конституции Интерпола, которая “строго запрещает предпринимать какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера”.

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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