Интерпол не будет объявлять Трампа в розыск по запросу Ирана

29.06.2020, 18:03, Новости дня

Как сообщили российскому агентству ТАСС в штаб-квартире организации, удовлетворение запроса Ирана противоречило бы внутренним правилам Интерпола.

Представитель организации сослался на ст. 3 конституции Интерпола, которая “строго запрещает предпринимать какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера”.

Short News – новый проект интернет-издания “ГОРДОН”. Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе “Новости”.