В результате сговора России с талибами в Афганистане погибло несколько американских военнослужащих – СМИ

29.06.2020, 18:03, Новости дня

Предполагаемый сговор России с талибами привел к гибели нескольких американских военнослужащих в Афганистане, сообщило 29 июня издание The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

Сколько точно американских военнослужащих погибли из-за этого предполагаемого сговора, неизвестно. В 2018 году в Афганистане были убиты 10 граждан США, в 2019-м – 16, в 2020-м – двое. Причиной их смертей стал вражеский огонь или самодельные бомбы.

Информация о предполагаемом сговоре и гибели американских военных была получена в ходе допросов захваченных в плен в Афганистане боевиков. Центральному разведывательному управлению США было поручено ее проанализировать.

Источники The Washington Post сообщили, что полученные данные обсуждали на закрытой встрече в Белом доме в конце марта. На ней, в частности, шла речь о возможных ответных действиях. К чему пришли участники встречи, до сих пор неясно, отметило издание, но обычно проверка подобной информации занимает несколько недель. Известно, что за окончательный вариант ответных мер отвечает советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

По данным The Washington Post, на прошлой неделе США предупредили о предполагаемом сговоре Великобританию, других союзников по международной коалиции официально пока не проинформировали.

27 июня газета The New York Times впервые сообщила, что, по данным американской разведки, российская военная разведка тайно поощряла движение “Талибан” к убийству военных из западных стран, в том числе из США. Издание не смогло выяснить, сколько американцев стали жертвами предполагаемого сговора.

Россия и “Талибан” отвергли информацию о сговоре. Президент США Дональд Трамп заявил, что разведка США не считает достоверными данные о причастности РФ к убийствам американских военных в Афганистане.

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года США и движение “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

Если талибы выполнят свою часть соглашения, оставшиеся американские войска должны будут покинуть Афганистан в течение 14 месяцев.

9 марта стало известно о начале вывода американских войск из Афганистана. В течение следующих четырех с половиной месяцев количество американских военных в Афганистане должно уменьшиться с 13 тыс. до 8,6 тыс.