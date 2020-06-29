Вопрос дня: Зачем нужно самое большое автомобильное кольцо России?

29.06.2020, 17:53, Новости дня

Оно нужно бизнесу. И для развития экономики страны в целом.

В Московской области открыли для проезда очередной участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) – от Новорижского до Можайского шоссе. Участок длиной в 23 километра по сути состоит из двух дорог – 11 км реконструированной «Малой Бетонки» (A-107) и 12 км новой трассы.

Открытая дорога является частью так называемой ЦКАД-5, единственного бесплатного участка будущего кольца, который пройдет на западе Москвы, от Ленинградского до Минского шоссе. Протяженность ЦКАД-5 будет 76,5 км, больше половины из которых составит реконструированная «Бетонка». Собственно, поэтому участок и будет бесплатным – по закону устанавливать тарифы за проезд по трассам, не имеющим альтернатив, в РФ нельзя. Если бы ЦКАД там дублировала малое кольцо, как это будет практически на всех других участках, то и часть от «Ленинградки» до «Минки» была бы платной. Но при проектировке стало ясно, что новая дорога потребовала бы сноса множества жилых домов и, как следствие, выплаты компенсаций, так что от этой идеи решили отказаться.

Где пройдет ЦКАД

Дорога, по сути, станет полноценным дублером Московского малого кольца, «Малой бетонки», двухполосной трассы, построенной вокруг столицы примерно в 50 км от нее в 50-60-е годы прошлого века для нужд военных. Сейчас «бетонку» приходится использовать грузоперевозчикам, которые не хотят или не могут ехать транзитом через Москву. И двухполосность наряду с большим числом светофоров приводят к пробкам и общему увеличению времени поездки. Да и разрешенная скорость движения даже вне населенных пунктов часто не превышает 60 км/ч.

Поэтому и требовалось новое кольцо, способное разгрузить не только первое, но и въезды в Москву, МКАД. На большинстве участков ЦКАД будет идти практически параллельно «бетонке», на расстоянии километра от нее.

Когда откроют дорогу

Обещали запустить движение в 2019 году, спустя пять лет после начала строительства, но по разным причинам сроки постоянно сдвигались. Летом 2019-го правительство установило дедлайн на 2021 год.

ЦКАД делится на четыре пусковых участка: 1 (южный), 3 (северный), 4 (восточный) и 5 (западный). В общей сложности они составляют 339 км дороги. Третий и пятый участки, суммарной протяженностью почти в 200 км, уже почти готовы, их планируется открыть к октябрю 2020 года. По сути, это будет почти две трети от всего кольца, большая трасса от Киевского шоссе до шоссе Энтузиастов, проходящая через запад и север Московской области.

Первый и четвертый участки, огибающие столицу на юге и на востоке, должны сдать к октябрю 2021 года. Там часть дорог уже запустили, но полноценный ввод в эксплуатацию задерживается, в том числе в связи с появлением Новой Москвы.

«В 2010–2011 годах, когда готовился проект, никто не знал о том, что с юга Москва прирастет огромными территориями, по которым будет проходить будущая кольцевая дорога. Все это, конечно, не на шутку усложнило все процессы согласования», – говорили в «Автодоре», заказчике строительства, в 2018 году.

С четвертым участком сложности возникли с связи с медленными поисками сначала подрядчика – он нашелся только в июне 2017 года, а затем и инвесторов – с ними заключили контракты лишь в феврале 2018-го. И только в декабре 2019-го банки утвердили финансирование проекта. Тем не менее дорога должна быть готова максимум до конца 2021 года.

Есть еще также второй участок, самый длинный – его протяженность согласно проекту должна составить 121 км. Это должна быть трасса от Минского шоссе (М-1 «Беларусь») до М-11 «Нева», то есть до новой платной дороги Москва-Петербург. Второй участок на западе от Москвы будет дублировать пятый, но на большем удалении от города – он будет идти параллельно не «Малой бетонке», а уже «Большой», то есть в 70-90 километрах от столицы. Причина, по которой дорога уйдет резко влево – невозможность строить платный дублер «Малой бетонки» в Наро-Фоминском районе. Там находятся земли военных частей Таманской дивизии, которые принадлежат Минобороны – и ведомство не разрешило прокладывать рядом с ними трассу, поэтому и пришлось там реконструировать «Бетонку». Второй участок пока только в планах, и на его реализацию может повлиять спрос на пятый участок – если он будет большим, или участок не в полной мере разгрузит западные трассы Московской области, то вероятнее всего, строительству второго дадут зеленый свет. Ожидается, что при благоприятных раскладах закончить его смогут к 2029 году. Если это произойдет, общая длина ЦКАД с учетом смежных участков вырастет до 521 километра – то есть дорога почти сравняется по этому показателю с «Большой Бетонкой» (547 км). А если учитывать куда большую полосность новой трассы, то ее можно будет назвать самым большим автомобильным кольцом страны.

Зачем нужна ЦКАД

Поскольку проекту платного кольца скоро исполнится 20 лет – решение о строительстве правительство приняло еще в конце 2003 года – его экономическое обоснование уже успело несколько подзабыться. Конечно, довольно очевидное утверждение о том, что дорога «позволит разгрузить Москву» все еще актуально, но на самом деле почти треть расходов на строительство, около 90 млрд рублей, вложили частные инвесторы, и эти деньги они рассчитывают вернуть. Спрос на дорогу должен быть прежде всего у бизнеса – ЦКАД в теории должен стать неким логистическим центром притяжения.

За те годы, что власти пытались построить дорогу, запросы компаний в нормальной транспортной сети и созданной на ее основе сетки распределительных логистических центров все время росли. Склады в стране часто строились стихийно, без учета логистической инфраструктуры, а если прибавить к этому отсутствие нормальных связующих трасс, ситуация становилась совсем плачевной – грузовикам приходится либо ехать транзитом через Москву, помимо прочего дополнительно загрязняя там воздух, либо толкаться по несколько часов на «бетонках», затрудняя попутно проезд для легковых автомобилей.

Так что основная функция ЦКАД – даже не столько разгрузить столицу, туда и так грузовики днем не пускают, сколько создать в европейской части страны нормальный торговый путь. Москва и область находятся на пересечении различных торговых путей, что в перспективе играет только на руку логистике – на ЦКАД можно создавать склады и распределительные центры на пересечении крупнейших автомагистралей и одновременно вблизи товарных железнодорожных станций, и тем самым убить сразу двух зайцев. Кроме того, кольцевая дорога позволит полноценно включить Московскую и соседние с ней области в так называемые Международные транспортные коридоры – например, очень удобной ЦКАД должна стать для коридора Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Киев – Юго-Восточная Европа. Кроме того, чем быстрее и удобнее доставки грузов – тем меньше издержек и ниже себестоимость перевозок, как следствие – ниже стоимость товара.

Также при должной инфраструктуре ЦКАД может дать существенный толчок развитию находящихся рядом областей и даже, возможно, сформировать в определенных узлах экономические хабы. В общем, перспективы довольно широки, но конечные выгоды будут сильно зависеть от грамотного использования дороги.

Почему для всего этого нельзя было просто отреставрировать «Бетонку»? Потому что, во-первых, 40 из 347 ее километров проходят через населенные пункты, и без сноса домов никак не получилось бы увеличить число полос с двух до хотя бы шести, а во-вторых, малое кольцо – это дорога 2-й категории, с более низким порогом скорости, где разрешены более крутые повороты, левые повороты, более узкие обочины и так далее. На ЦКАД, как и на любой другой автомагистрали, в угоду скорости продольные уклоны, кривизна, углы поворотов – все должно позволять человеку двигаться со скоростью более 110 км/ч без опасений попасть в аварию. Так что при попытке сделать из «Бетонки» магистраль ее пришлось бы полностью перестроить, еще и потратив кучу денег на компенсации.

ЦКАД в цифрах и фактах

Протяженность – 339 км;

Число полос: от 4 (на реконструированных участках «бетонки») до 8;

Скорость: до 130-150 км/ч;

Контроль оплаты: free flow (без пунктов оплаты, списание денег по камерам и транспондерам);

Стоимость строительства: пока 315 млрд рублей;

Полное завершение строительства: конец 2021 года.

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