В Петербурге завели дело из-за вульгарной рекламы кафе
29.06.2020, 17:53, Новости дня
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе.
Горожане пожаловались в управление ведомства на кафе «Щелкунчик», разместившее рекламные баннеры с текстом: «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак». Плакаты сопровождались изображением сосиски с яичницей, что показалось заявителям неэтичными, передает РИА «Новости».
В УФАС установили, что рекламодателем рекламы кафе «Щелкунчик» является ООО «Династия».
«По результатам рассмотрения жалобы и полученных документов (…) возбуждено дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе», – сообщили в ведомстве.
Рассмотрение дела назначено на 14 июля.
В УФАС напомнили, что ч.6 ст. 5 Закона о рекламе запрещает использование непристойных образов.
Ранее в РПЦ сообщали, что намерены обратиться с заявлением в полицию на владельцев кафе, рекламирующих «божественную шаурму».
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