 

Кардиолог Светлана Зубаилова назвала способы предотвращения развития сердечных заболеваний

29.06.2020, 17:53, Разное

Употребление продуктов, содержащих множество простых углеводов и насыщенных жиров, способно привести к появлению артериальной гипертонии и других нарушений. Светлана Зубаилова, врач-кардиолог и терапевт, назвала несколько способов предотвращения развития сердечных заболеваний.
Различные научные исследования неоднократно подтверждали связь между возникновением гипертонии и потреблением неправильных продуктов. Одно из главных условий предупреждения заболевания – это изменение рациона, отмечает эксперт в Instagram. Для снижения риска развития сердечных заболеваний без приема медицинских препаратов, следует регулярно употреблять молочную и кисломолочную продукцию.

Согласно результатам проведенных научных работ, если в рационе присутствуют разнообразные молочные продукты – это позволяет снизить вероятность возникновения таких распространенных проблем, как атеросклероз, инфаркт миокарда, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и других нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Рекомендуется потреблять каждый день около 0,5 литра молочных напитков.

Употребление красного мяса следует ограничить до одного раза в неделю, рыбу можно есть два-три раза в неделю. С целью профилактики гипертонии необходим контроль потребления поваренной соли, поскольку ее избыток ведет к повышению артериального давления. Чтобы укрепить и оздоровить сердце и сосуды также стоит исключить курение, потребление сладкой “газировки”, спиртного, отказаться от пакетированного сока, копченостей, жареной, жирной пищи, кондитерских изделий.

Кардиолог советует готовить тушеные, вареные и запеченные блюда, каждый день есть до 400 граммов фруктов и овощей и заниматься физическими упражнениями, как минимум, по 30 минут в день.



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