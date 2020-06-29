 

Флорида снова на карантине. Число заражённых коронавирусом в США превысило 2,5 млн

29.06.2020, 17:30, Новости дня

США по-прежнему лидируют среди стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией, от которой скончались уже более 125 тыс. американцев — что составляет около 25% общего числа жертв в мире. В штате Флорида, где суточное число новых случаев достигло 9,5 тыс. человек, пришлось вновь вводить ограничительные меры. Между тем в Индии количество заразившихся перевалило за полмиллиона, отели в столице страны срочно переоборудуют под госпитали, передаёт Euronews.

Заразившихся коронавирусом в Соединённых Штатах насчитывается уже более 2,5 миллиона. Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса.

США по-прежнему возглавляют список стран с наибольшим числом случаев заболевания COVID-19, от которого скончались более 125 тыс. американцев. Это примерно четверть от общего числа жертв в мире.

В субботу в штате Флорида суточное число случаев заражения достигло 9,5 тысячи. После выхода из изоляции пошла новая волна заражений — и были возобновлены ограничительные меры. 

Растёт число случаев заболевания и в Индии, где заразились коронавирусом уже более полумиллиона человек, а число скончавшихся превысило 16 тысяч. За последние сутки в стране выявили более 18,5 тысячи новых случаев заражения. Большая часть их приходится на столицу Нью-Дели, где отели переоборудуют в больницы, чтобы принять растущее число пациентов. Новые вспышки были зарегистрированы также в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Дата выхода в эфир 28 июня 2020 года. 



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