ЕС продлил санкции против России

29.06.2020, 17:30, Новости дня

Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против РФ до 31 января 2021 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики РФ еще на 6 месяцев до 31 января 2021 года», – передает ТАСС сообщение Совета ЕС.

19 июня сообщалось, что руководители стран Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России.

До этого ЕС на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.