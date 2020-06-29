ЕС продлил санкции против России
29.06.2020, 17:30, Новости дня
Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против РФ до 31 января 2021 года, говорится в заявлении Совета ЕС.
«Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики РФ еще на 6 месяцев до 31 января 2021 года», – передает ТАСС сообщение Совета ЕС.
19 июня сообщалось, что руководители стран Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России.
До этого ЕС на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет