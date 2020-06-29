 

ЕС продлил санкции против России

29.06.2020, 17:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвросоюз продлил секторальные экономические санкции против РФ до 31 января 2021 года, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики РФ еще на 6 месяцев до 31 января 2021 года», – передает ТАСС сообщение Совета ЕС.

19 июня сообщалось, что руководители стран Евросоюза одобрили продление экономических санкций против России.

До этого ЕС на год продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя.



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