Ученые рассказали о вызывающих икоту у человека физиологических причинах

29.06.2020, 17:30, Разное

Зарубежные исследователи провели анализ данных ряда ранее проведенных научных исследований, посвященных причинам возникновения у человека икоты. По словам исследователей, к упомянутому оригинальному процессу приводят как физиологические предпосылки, так и перенесенные заболевания.

Как объяснили ученые, с научной точи зрения икота заключается в появлении повторяющихся судорожных сокращений толчкообразного характера диафрагмы и межреберных мышц. Они в итоге приводят к таким последствиям, как кратковременная задержка дыхания и перекрытие голосовой щели, что, в свою очередь, провоцирует появление характерного необычного звука. Исследователи заявили, что у здорового человека такой процесс является следствием борьбы организма со скопившимся в полости желудка воздухом, осуществляя таким образом его выведение. Кроме того, икоту может спровоцировать чересчур быстрый прием пищи, соседствующий с раздражением блуждающего нерва, проходящего через полость прохождения диафрагмы.

Однако причиной появления икоты может быть и заболевание. К их числу относятся различные патологии центральной нервной системы, действие инфекционных процессов, фарингит, ларингит, болезни пищеварительных органов или нарушения процессов обмена в организме. Нередко заставляют людей икать и проявления неправильного режима питания и отдыха: вздутие живота, чрезмерное насыщение едой, резкая смена температуры воздуха, злоупотребление спиртными напитками или стрессовые ситуации.

К слову, часть экспертов полагает, что икота досталась людям от амфибий: таковые для осуществления дыхания применяют сокращения, омывая при спазме свои жабры. Резюмируя, специалисты рекомендуют для прекращения икоты произвести задержку дыхания с последующим поднятием вверх рук и потягивающим движением. Также могут помочь питье холодной воды, рассасывание черствого хлеба или сахара-песка.