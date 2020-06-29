Чем сейчас занимается звезда сериала “Бедная Настя” Анна Горшкова

29.06.2020, 17:23, Разное

Анна Горшкова начала работать в юном возрасте. В 16 лет она

попала в модельный бизнес. Становиться артисткой девушка не планировала. В школу

актерского мастерства манекенщица попала случайно.

Карьера Горшковой началась с сериала “Две судьбы”. В

теленовелле блондинка сыграла роль Даши Волошиной. Также Анна снималась в

суперпопулярной ленте 2000-х “Бедная Настя”. В картине артистке достался яркий

персонаж – крепостная девушка, коварная красавица Полина.

Благодаря “Бедной Насте” Горшкова стала настоящей знаменитостью.

Личную жизнь девушки активно обсуждали. Ходили слухи, что она увела

возлюбленного, бизнесмена Шалву Муселиани, у гимнастки Алины Кабаевой. К слову,

сама Анна слухи о романе с богачом опровергала. Артистка уверяла, что с Шалвой ее связывает только дружба.

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Публикация от Все о сериале "Бедная Настя" (@playbookia2019) 9 Июн 2020 в 12:41 PDT

Спустя время звезда сериала “Бедная Настя” стала женой миллиардера

Михаила Борщева. Брак продлился несколько лет.

После съемок в фильме “Пассажирка” Анне Горшковой начали приписывать

роман с режиссером картины Станиславом Говорухиным. Знаменитость сплетни не

комментировала, и говорить о ее возможной интрижке с мэтром поклонники перестали.

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Публикация от Анна Горшкова (@annagorshkova) 18 Мар 2019 в 5:29 PDT

Теперь актриса тщательно скрывает избранников. Остается только догадываться, кто сегодня

занимает особое место в сердце артистки.

Анна

Горшкова продолжает активно сниматься. Не так давно зрители увидели новый фильм

с участием знаменитости “На Париж!”. Картина стала резонансной, проект

раскритиковали.

Также звезда сериала “Бедная Настя” является лицом

косметического бренда. Актриса выступает в качестве ведущей на различных мероприятиях,

занимается вокалом.