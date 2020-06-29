Чем сейчас занимается звезда сериала “Бедная Настя” Анна Горшкова
29.06.2020, 17:23, Разное
Анна Горшкова начала работать в юном возрасте. В 16 лет она
попала в модельный бизнес. Становиться артисткой девушка не планировала. В школу
актерского мастерства манекенщица попала случайно.
Карьера Горшковой началась с сериала “Две судьбы”. В
теленовелле блондинка сыграла роль Даши Волошиной. Также Анна снималась в
суперпопулярной ленте 2000-х “Бедная Настя”. В картине артистке достался яркий
персонаж – крепостная девушка, коварная красавица Полина.
Благодаря “Бедной Насте” Горшкова стала настоящей знаменитостью.
Личную жизнь девушки активно обсуждали. Ходили слухи, что она увела
возлюбленного, бизнесмена Шалву Муселиани, у гимнастки Алины Кабаевой. К слову,
сама Анна слухи о романе с богачом опровергала. Артистка уверяла, что с Шалвой ее связывает только дружба.
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Спустя время звезда сериала “Бедная Настя” стала женой миллиардера
Михаила Борщева. Брак продлился несколько лет.
После съемок в фильме “Пассажирка” Анне Горшковой начали приписывать
роман с режиссером картины Станиславом Говорухиным. Знаменитость сплетни не
комментировала, и говорить о ее возможной интрижке с мэтром поклонники перестали.
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Теперь актриса тщательно скрывает избранников. Остается только догадываться, кто сегодня
занимает особое место в сердце артистки.
Анна
Горшкова продолжает активно сниматься. Не так давно зрители увидели новый фильм
с участием знаменитости “На Париж!”. Картина стала резонансной, проект
раскритиковали.
Также звезда сериала “Бедная Настя” является лицом
косметического бренда. Актриса выступает в качестве ведущей на различных мероприятиях,
занимается вокалом.
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