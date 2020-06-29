 

Чем сейчас занимается звезда сериала “Бедная Настя” Анна Горшкова

29.06.2020, 17:23, Разное

Анна Горшкова начала работать в юном возрасте. В 16 лет она
попала в модельный бизнес. Становиться артисткой девушка не планировала. В школу
актерского мастерства манекенщица попала случайно.

Карьера Горшковой началась с сериала “Две судьбы”. В
теленовелле блондинка сыграла роль Даши Волошиной. Также Анна снималась в
суперпопулярной ленте 2000-х “Бедная Настя”. В картине артистке достался яркий
персонаж – крепостная девушка, коварная красавица Полина.

Благодаря “Бедной Насте” Горшкова стала настоящей знаменитостью.
Личную жизнь девушки активно обсуждали. Ходили слухи, что она увела
возлюбленного, бизнесмена Шалву Муселиани, у гимнастки Алины Кабаевой. К слову,
сама Анна слухи о романе с богачом опровергала. Артистка уверяла, что с Шалвой ее связывает только дружба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Все о сериале "Бедная Настя" (@playbookia2019) 9 Июн 2020 в 12:41 PDT

Спустя время звезда сериала “Бедная Настя” стала женой миллиардера
Михаила Борщева. Брак продлился несколько лет.

После съемок в фильме “Пассажирка” Анне Горшковой начали приписывать
роман с режиссером картины Станиславом Говорухиным. Знаменитость сплетни не
комментировала, и говорить о ее возможной интрижке с мэтром поклонники перестали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Горшкова (@annagorshkova) 18 Мар 2019 в 5:29 PDT

Теперь актриса тщательно скрывает избранников. Остается только догадываться, кто сегодня
занимает особое место в сердце артистки.

Анна
Горшкова продолжает активно сниматься. Не так давно зрители увидели новый фильм
с участием знаменитости “На Париж!”. Картина стала резонансной, проект
раскритиковали.

Также звезда сериала “Бедная Настя” является лицом
косметического бренда. Актриса выступает в качестве ведущей на различных мероприятиях,
занимается вокалом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Врач из США рассказал о главных симптомах коронавируса

17.06 / У здоровых людей ученые обнаружили начальные признаки депрессии

17.06 / В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

18.04 / Туберкулёз: отвечаем на самые частые вопросы

07.05 / Путин затруднился назвать сроки ограничений из-за пандемии коронавируса

25.06 / В Подмосковье будут судить избивших ветерана до смерти братьев

16.05 / «Открытые медиа» рассказали о системе государственных наград в России

15.04 / Под Ульяновском из больницы сбежала зараженная коронавирусом цыганка

05.05 / Сбывается Великая Китайская Мечта

13.03 / Мнение: Про дозиметр щипцов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска