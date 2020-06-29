 

Эксперт рассказал об опасностях включенных на смартфоне Wi-Fi и режима геолокации

29.06.2020, 17:17, Разное

Российский эксперт Олег Седов, представляющий профильную организацию “Ростелеком-Солар”, в интервью одному из отечественных изданий пояснил о том, чем могут быть опасны для пользователей включенные на смартфоне Wi-Fi или режим геолокации. По словам специалиста, хозяева гаджетов вполне могут стать жертвами кибермошенников.
В частности, директор по развитию направления “Кибербезопасность для населения” упомянутой структуры указал на способность смартфона с включенным Wi-Fi автоматически осуществлять подключения к любой из доступных поблизости интернет-сетей. Такая ситуация может стать поводом для вторжения в гаджет кибермошенников, обнаруживших такую незащищенную “пробоину”. Преступники могут осуществлять таким образом контроль всего трафика, проходящего через мобильное устройство. Также ситуация может быть чревата и обратным эффектом – владелец “случайно пойманной” смартфоном частной сети может внедрить на него вредоносное ПО и впоследствии управлять девайсом дистанционно.

В свою очередь, опасность неотключенной системы геолокации, по словам эксперта, грозит владельцу смартфона информированием посторонних лиц о его местонахождении. Это может послужить поводом для ограбления жилища в отсутствие хозяина. В качестве примера Седов привел случай подобного вторжения в оставленный без присмотра особняк на Кипре румынскими грабителями, отследившими отъезд жильца через включенную геолокацию. При этом представитель “Ростелеком-Солар” подчеркнул, что виновниками упомянутых неприятных ситуаций являются не технологии, а сами обладатели смартфонов, допускающие досадные промахи.



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