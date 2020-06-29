Сенатор: Я проголосовал за территориальную целостность России

29.06.2020, 17:16, Новости дня

Я всегда переживал по поводу незыблемости наших границ. Вот отдадим Курилы – и завтра там появятся американские базы, а мы будем спрашивать разрешения на выход нашего военного флота в океан. Этого нельзя допустить. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, объясняя, почему отдал свой голос в поддержку поправок к Конституции.

«Такого уровня организации избирательного процесса никогда раньше не видел. Я голосовал в Жулебино на участке 1320. У нас всегда все организовано хорошо, но в этот раз к делу подошли особенно серьезно, – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Соблюдается дистанция, избиратели проходят по 1-2 человека, лишних людей нет. Все в масках, перчатках, паспорт в руки члены избиркома не берут – ты сам приоткрываешь странички и показываешь. Вход и выход раздельные. Это не показуха, это заданный тренд, который призван обеспечить безопасность тех, кто приходит на участок».

По мнению собеседника, новая система волеизъявления выдержит все нагрузки, связанные с новыми форматами, обеспечит и досрочное «растянутое», и электронное, и голосование на придомовых территориях. При этом вплоть до среды 1 июля все, кто не успеет воспользоваться дистанционным голосованием, смогут прийти и выразить свою позицию лично. «Созданы все условия, ведь мы выбираем будущее своих внуков», отметил Клинцевич.

Что касается содержания поправок, то одной из наиболее значимых лично для себя сенатор назвал пункт о территориальной целостности Российской Федерации. «Я всегда переживал по поводу незыблемости наших границ. Сколько лет я нахожусь в парламенте, столько и говорю об этом. Мы не должны ничего отдавать. Сколько по Курилам разговоров! Часть людей считает, что их надо отдать, но этого нельзя допустить. Они не задумываются, что острова – это колоссальный военный ресурс, это потенциальный плацдарм Тихоокеанского флота. Отдадим Курилы, и уже завтра там появятся американские военные базы, а мы будем спрашивать разрешения на выход нашего флота в открытый океан, согласно нормам Международного морского права», – предупредил собеседник.

Клинцевич обратил внимание и на непрерывные попытки переписывания мировой истории. «Безумие перешло все пределы, когда нас уравняли с гитлеровской Германией. На Западе музеи открываются, в которых поставлены на одну ступень фашисты и советские люди», – возмущается сенатор. – Эти вещи меня всегда волновали, они основополагающие для нашего государства. Теперь же мы зафиксируем их в Основном законе страны».

«Кроме того, мы укрепим все ветви власти, в том числе расширим полномочия парламента, построим ответственное государство с социальными обязательствами перед гражданами. После того, как народ примет эту Конституцию, кто бы ни пришел на пост президента или в правительство, поменять ключевые направления нашего курса будет невозможно», – заключил Клинцевич.

По данным экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изменения поддержали 76% граждан.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД о провале бойкота голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщил Центризбирком, участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек, а явка составила уже 37,2% от числа избирателей. По словам зампреда Центризбиркома Николая Булаева, в большинстве регионов голосуют на стационарных избирательных участках и чуть меньше – на придомовых территориях. «Мы почти не получаем замечаний в части организационных вопросов. Можем сделать вывод, что многосторонние форматы очень востребованы гражданами», отметил Булаев.