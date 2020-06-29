В ОБСЕ обвинили президента Польши в ксенофобской риторике

29.06.2020, 17:16, Новости дня

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отметило, что риторика президента Польши Анджея Дуды во время предвыборной кампании была ксенофобской.

Наблюдатели БДИПЧ заметили, что кампания Дуды «характеризовалась нетерпимой риторикой», общественное телевидение при этом «не выполнило свою обязанность обеспечить сбалансированное и беспристрастное освещение», передает РИА «Новости».

«В преддверии выборов общественный вещатель стал инструментом кампании для действующего президента, в то время как некоторые репортажи имели явные ксенофобские и антисемитские оттенки», – говорится в отчете миссии БДИПЧ.

Наблюдатели подчеркнули, что «нетерпимость или предвзятость СМИ» не могут быть частью «динамичной демократии».

В БДИПЧ указали, что избирательная кампания «характеризовалась негативной риторикой ведущих кандидатов», это обострило и так «конфронтационную атмосферу».

«Подстрекательский язык действующего президента и его кампании был порой ксенофобским и гомофобным», – говорится в отчете.

Кроме того, БДИПЧ отмечает, что законодательство, позволившее провести выборы во время пандемии, «было принято на скорую руку», не были обеспечены адекватные публичные дебаты. Это, указывают наблюдатели, противоречит обязательствам перед ОБСЕ. Внесенные в законодательство изменения в результате «повлияли на регистрацию кандидатов, агитацию и финансирование избирательных кампаний, методы голосования и разрешение избирательных споров», говорится в заявлении БДИПЧ.

Напомнив, в воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов. Ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, поэтому состоится второй тур.

Во второй тур прошли действующий глава государства Анджей Дуда, который набрал 45,24% голосов по итогам обработки 87,16% бюллетеней, и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский с 28,92%.