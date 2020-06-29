Кейт Миддлтон подготовила сюрприз для фанатов Уимблдонского турнира

29.06.2020, 17:15, Разное

Сегодня в Великобритании должен был стартовать Уимблдонский турнир, однако из-за коронавируса его отменили – впервые с 1945 года. Поднять настроение теннисистам, фанатам и всем причастным решила Кейт Миддлтон. Она приняла участие в записи короткого ролика в честь отмененного турнира.

В видео собраны яркие моменты за историю Уимблдонского турнира: победы, звездные гости, полные трибуны, взволнованные спортсмены и гости. Закадровый голос герцогини Кембриджской, которая сама не пропускает ни одного турнира, призывает не падать духом.

350 дней, 14 часов и 12 минут между последним упавшим мячом и тем, который должен был удариться о корт сегодня. Все эти годы ваша поддержка былы фундаментом этого исторического события. Независимо от времени суток или имен, которые высвечивались на табло, вы всегда были там – шел ли дождь или светило солнце. К сожалению, в этом году все иначе, но мы будем ждать, пока снова не сядем на свои места и снова не будем праздновать. Когда придет время, двери будут открыты. Мы вернемся, и это будет стоить ожидания,- рассказывает Кейт.

Организаторы Уимблдона официально сообщили об отмене турнира в 2020 году в начале апреля. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) перенес турнир на 2021 год.