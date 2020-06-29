Лишний съеденный сахар превращается в жир вокруг сердца и в животе

29.06.2020, 17:09, Разное



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Употребление продуктов, которые содержат сахар, связано с отложением жира в «опасных» локализациях – в первую очередь, в области сердца и в брюшной полости. Это показало длительное исследование исследователей из Школы общественного здравоохранения Миннесотского университета (Minnesota School of Public Health), опубликованное в European Journal of Preventive Cardiology.

Добавленным сахаром называют тот сахар, который не содержится в продуктах от природы. Его добавляют в процессе приготовления пищи в виде сахарного песка или сиропа, а также едят вприкуску. Его распространенные источники в рационе – сладкие напитки, кондитерские изделия, выпечка, некоторые молочные продукты, различная переработанная пища.

Когда мы едим слишком много сахара, в организме его избыток превращается в жир, который откладывается в разных жировых депо. Жировая ткань может вырабатывать опасные для здоровья вещества.

Ученые проанализировали данные о том, сколько сахара съедали более 3 тысяч участников в возрасте от 18 до 30 лет. Наблюдения длились не менее 20 лет, после чего количество жира в организме участников было определено при помощи компьютерной томографии на 25 году исследования.

Исследование показало, что употребление сахара в течение 20-летнего периода было напрямую связано с тем, какое количество жира обнаруживалось в организме, в первую очередь – вокруг внутренних органов.

«Как известно, отложения жира в организме связаны с увеличением риска болезней сердца и сахарного диабета», – отметила доктор Лин Стеффен (Lyn Steffen), соавтор исследования.

Ученые советуют уменьшать количество добавленного сахара в рационе: пить воду вместо сладких напитков, выбирать здоровый перекус вместо сладостей. Они напоминают, что количество сахара и легкоусвояемых углеводов можно выяснить, читая упаковки товаров.