 

Xiaomi объявила о начале акционных продаж фирменных смартфонов в РФ

29.06.2020, 17:09, Разное

Представители китайской компании Xiaomi рассказали о начале продаж своих фирменных смартфоны с существенными скидками. Реализация продукции будет осуществляться на ресурсе официального онлайн-магазина фирмы в России.
Сообщается, что действие масштабной акционной продажи, названной “Выпускной распродажей”, будет актуально до 5 июля до 23:59 по московскому времени. Размер скидок предполагается разный, максимальная же составит 4 тысячи рублей. Именно такую уценку получат покупатели смартфона Xiaomi Mi 9T. Кроме того, предусмотрено предоставление вместо денежной скидки довольно полезных подарков-бонусов. Также скидки до 3 тысяч рублей действуют и на некоторые образцы экосистемной продукции производителя – например, премиальный чемодан Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20.

В частности, при покупке девайса Redmi Note 8 Pro будет предоставлена скидка в 3 тысячи рублей – таким образом, актуальная цена составит 16 990 рублей взамен прежних 19 990 рублей. В свою очередь, покупатели Xiaomi Mi 10 или Redmi Note 9 Pro станут обладателями “в довесок” к гаджету умного браслета Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC всего за один рубль. Примечательно, что данное устройство изначально имеет цену в 3 990 рублей. Об этом пишет профильное издание Ixbt.com.



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