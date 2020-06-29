В РФ создадут резерв из масок и защитных костюмов

29.06.2020, 17:08, Новости дня

Россия создаст резерв из 300 млн масок и нескольких миллионов защитных костюмов на сумму 15 млрд рублей на случай новых эпидемий, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Чтобы забрать излишки у производителей и сформировать запас на случай любых вторых волн или новых эпидемий, правительство согласовало покупку в Росрезерв СИЗ примерно на 15 млрд рублей и около 300 млн масок, несколько миллионов костюмов», – передает газета «Ведомости» слова Мантурова.

Как отметил министр, на данный момент российские предприятия производят около девяти млн масок в сутки, а к концу июля эта цифра достигнет десяти млн масок.

«Теперь на повестке вопрос уже не о том, хватит ли, а о поиске каналов сбыта готовой продукции. Говоря откровенно, складские запасы СИЗ уже «жмут». Сейчас малому бизнесу, который самостоятельно вкладывается в производство средств защиты, стоит внимательно оценивать возможные риски и иметь планы по диверсификации», – сообщил он.

Ранее сообщалось, что средняя цена масок в РФ снизилась с 55 рублей до 13 рублей, и они продолжат дешеветь.

Кроме того, Россия не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется.